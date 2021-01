Palloncini e videogiochi, Gigi Hadid organizza la festa per il suo Zayn

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa un voto al colore Idea regalo 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ la più dolce delle dediche quella che Gigi Hadid rivolge al suo compagno Zayn Malik, in occasione del 28esimo compleanno del cantante. “Siamo la squadra che non dorme. Ti amo, grazie per avermi reso la mamma della ragazza più speciale”. Sono mesi pieni di emozioni per la coppia, che a settembre ha avuto una bambina. Il nome della piccola è ancora sconosciuto così come la maggior parte dei dettagli della vita dei due, estremamente attenti alla privacy. Per una volta però la top model ha deciso non solo di pubblicare parole affettuose per il fidanzato ma anche una foto di coppia insieme a una serie di immagini della festa organizzata per Zayn.

Il party con i videogiochi

Per sua stessa ammissione dunque, Gigi Hadid sta dormendo molto poco in queste settimane. La neonata richiede attenzioni e il tempo è risicato. Questo però non le ha impedito di organizzare un party con i fiocchi per il suo Zayn. Il 12 gennaio, giorno di nascita di Malik, i paparazzi, appostati fuori dal lussuoso appartamento newyorchese della top model, hanno ripreso il personale al lavoro per l’allestimento dell’evento. Il tema? Videogiochi. Pac Mac, Super Mario e una serie di altri flipper dal sapore vintage sono stati scaricati da grossi camion, che hanno fermato il traffico nelle vie adiacenti alla casa della modella. Non sono mancati i palloncini colorati, distribuiti in vari locali della casa.

Mamma Yolanda supervisiona, Gigi passeggia

Prima della festa, tra i rumori dei montatori e il rischio ancora molto alto di poter contrarre il covid, Gigi Hadid ha preferito uscire insieme alla sua piccola per una passeggiata. Per le strade di New York la modella non è riuscita a passare inosservata sotto alla mascherina nera Masqd e ai voluminosi occhiali Prada. Addosso Gigi aveva gli stessi pantaloni che ha poi tenuto per festeggiare il cantante. Il vistoso modello, firmato Louis Vuitton, ha stampato stelle e pianeti su tutta la superficie. Mentre la top era a spasso, ci ha pensato mamma Yolanda Hadid a supervisionare i lavori in casa. Sposta di qua, aggiusta di là: tutto doveva essere perfetto per il genero. E così è stato. Tanti auguri!

