Per Gigi Hadid un’estate tra alti e bassi

L'arresto, il nuovo tatuaggio, il (presunto) flirt con Leonardo DiCaprio, la campagna per Versace... per la supermodella un periodo ricco di emozioni

Un’estate ricca di emozioni, ma non sempre positive, per Gigi Hadid. Dalla presenza nella nuova campagna di Versace all’arresto per possesso di marijuana durante una vacanza alle isole Cayman, la modella è sempre sotto ai riflettori. E lei ci mette anche del suo per stuzzicare la curiosità dei follower, sfoggiando un nuovo (e vistoso) tatuaggio che le adorna il gluteo.

L’arresto alle isole Cayman

Durante una vacanza alle Cayman con le amiche, Gigi Hadid è stata è stata arrestata con l’accusa di possesso di marijuana e di accessori per l’uso di sostanze stupefacenti. Pare fosse per uso terapeutico, e per essere rilasciata è bastato il pagamento di una cauzione, ma la supermodella a breve dovrà sottoporsi al processo. “Tutto è bene quel che finisce bene”, ha commentato lei postando scatti spensierati dalla spiaggia per dimostrare che il peggio fosse passato.

Il tatuaggio

Poco prima di finire in manette, Gigi Hadid aveva stupito i follower con un tatuaggio non esattamente minimal. In posa in bikini Tropic of C sui toni del rosso, la modella ha mostrato un dragone cinese molto elaborato e anche piuttosto grande disegnato sul gluteo. Una bodyart che non passa inosservata e che ha scatenato il dibattito: è vera o temporanea? In molti ritengono che il colpo di testa non sia permanente e lei intanto scherza: “E’ iniziato l’anno del drago”.

In love con Leonardo DiCaprio?

Foto in campagna, tra i cavalli e con le Birkenstock ai piedi, suggeriscono una pausa estiva tranquilla, in compagnia della famiglia. E’ stata proprio Gigi ad accennare alla malattia della sorella Bella, augurandole una pronta guarigione.

Ma c’è spazio anche per l’amore nell’estate di Gigi Hadid? La storia con Zayn Malik (da cui ha avuto la figlia Khai) è ormai archiviata e a maggio sembrava che fosse scoccata la scintilla con lo stilista Matthew Williams. Ma il gossip più caldo dell’estate la vorrebbe vicina a Leonardo DiCaprio. A più riprese la supermodella e il divo di Hollywood sono stati avvistati in coppia, ma per ora si resta nel regno del “si dice”… anche se i fan di entrambi sognano di vederli presto uscire allo scoperto.

Protagonista per Versace

Ma in estate, Gigi Hadid non pensa solo alle vacanze. La modella è la protagonista della nuova campagna di Versace, insieme a Irina Shayk. Nelle foto in bianco e nero realizzate da Mert & Marcus, indossa capi che enfatizzano le silhouette del brand. Nel backstage la supermodella è sorridente e spensierata, mentre nelle pose ufficiali tira fuori la sua anima più seria e sofisticata. Sguardi taglienti e fisico sinuoso, proprio come un dragone.

