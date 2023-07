Aurora Ramazzotti, a Cesare piacciono i polipetti… come a papà Goffredo Cerza

“Quattro mesi di noi”: un insieme di semplici parole ma dal significato tenerissimo. E’ la frase scelta da Aurora Ramazzotti per il complemese del figlio Cesare Cerza. Il piccolo, nato dall’amore con Goffredo Cerza, ha portato una gioia infinita a tutta la famiglia, compresi gli illustri nonni Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti. Per celebrare l’occasione Aurora ha scelto un’immagine padre-figlio all’insegna della dolcezza e della… moda.

La vita a tre

Dopo una gravidanza social, dove non ha nascosto gioie e fastidi del pancione (e anche uno stile premaman tutto da copiare), Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il piccolo Cesare Cerza il 30 marzo. Sebbene lei e il compagno non abbiamo mai mostrato il volto del figlio (i leoni da tastiera sanno essere spietati anche con i più piccoli), il bimbo fa spesso la sua comparsa, di spalle o con il volto oscurato, sui profili Instagram dei genitori. Attenti e premurosi, Aurora e Goffredo trascorrono questi primi mesi a tre con serenità e leggerezza, circondati dall’affetto dei famigliari.

Tra shopping e nozze

Tra un pannolino e l’altro, Aurora Ramazzotti trova anche un po’ di tempo per sé. A metà giugno è stata pizzicata durante una sessione di shopping in centro a Milano insieme al sua migliore amico Tommaso Zorzi. Tra prove d’abiti e risate, i due non sono passati inosservati. Nei primi giorni di luglio invece la Ramazzotti ha partecipato insieme a Goffredo Cerza e a mamma Michelle al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. Una serata all’insegna della moda, dove Aurora era splendida in veste di damigella con un abito verde acqua che scivolava sul corpo (Michelle Hunziker ha invece ricevuto qualche critica per il suo outfit). Finiti gli impegni in città, il piccolo Cesare Cerza ha preso per la prima volta l’aereo. Destinazione? Sardegna.

Il look abbinato

La prima vacanza di Cesare Cerza è all’insegna della tranquillità, tra la spiaggia e il relax in villa. Strappa un dolce sorriso la foto di questa nuova famiglia mentre si riposa sulle sdraio dell’abitazione, con Cesare sereno sulla sdraietta BabyBjorn (200 euro). Il bimbo ha festeggiato il quarto mese di vita proprio in Sardegna e lo scatto celebrativo pubblicato da Aurora Ramazzotti è l’incarnazione perfetta dello stile da vacanza. Papà Goffredo Cerza tiene il suo piccolo sulle spalle: i due indossano lo stesso costume, firmato Vilebrequin (480 euro). I polipetti colorati sono una delizia. Allegri e divertenti, sono lo spunto perfetto per un look abbinato.

“Dimagrito e invecchiato”

Con addosso lo stesso costume, Goffredo Cerza ne approfitta per togliersi un sassolino dalla scarpa. Un follower commenta infatti la foto padre-figlio con la frase “dimagrito e invecchiato”. Lui non perde tempo e, a torso nudo, si riprende mentre fa flessioni e piegamenti. Braccia muscolose, addominali scolpiti… il suo fisico è perfetto. Così come è invidiabile anche la forma di Aurora Ramazotti, una visione nelle acque turchesi con un bikini blu e un grande cappello beige. Guarda nella gallery le foto della prima vacanza in tre.

