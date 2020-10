Giulia De Lellis e le altre vip sexy con il reggiseno trasparente

Pizzi, tulle, tessuti impalpabili: il reggiseno trasparente è quello preferito dalle vip. Da Giulia De Lellis a Chiara Ferragni, sono tante quelle che giocano con la seduzione proponendo intriganti vedo non vedo. Negli scatti social è un tripudio di forme in mostra, con i dettagli più piccanti del décolleté solo parzialmente nascosti.

Giulia De Lellis in Tezenis è una bomba sexy

Ne sa qualcosa Giulia De Lellis che sfida la censura di Instagram postando scatti ad alto tasso erotico. Il reggiseno trasparente in tulle Tezenis è essenziale e con profili tono su tono, abbinato a slip anch’essi rivelatori. Adagiata languidamente tra i cuscini mentre accarezza i suoi cani, l’infulencer è una bomba sexy, con la lingerie nera che rivela più di quello che nasconde. Lei gioca con la seduzione, tra pose bollenti e inquadrature tattiche, e si lascia mangiare con gli occhi. Durante lo shooting per il brand tira fuori un’anima più sbarazzina, con addosso gli stessi modelli ma nei colori acquamarina, magenta e pompelmo.

Reggiseni con effetto vedo-non-vedo

Giulia De Lellis non è l’unica a giocare con i vedo-non-vedo azzardati. Asia Argento è spudorata: posa disinibita davanti allo specchio con addosso jeans neri e un reggiseno trasparente rosso che lascia intravedere i capezzoli. Un effetto più delicato quello ottenuto da Elisabetta Canalis in lingerie Intimissimi. Tessuti impalpabili anche per Jane Alexander con la camicia bianca sbottonata e il seno in mostra, solo velato dall’intimo nero.

Quelle che osano con il reggiseno di pizzo

Reggiseno trasparente anche per Chiara Ferragni, che affida al pizzo il compito di intrigare, nascondendo e rivelando insieme. In quanto a seduzione, Justine Mattera non scherza per niente. La showgirl posa con un completino lilla Paladini che stuzzica le fantasie dei follower, che cercano di scorgere qualche dettaglio in più tra i ricami floreali.

Chi indossa in reggiseno trasparente più bollente? Guarda la gallery e decidi…

Related Posts