Giulia Salemi lascia il GF Vip “travestita” da Jennifer Lopez

“Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male….Il gioco è finito ed ora parlerà la vita”. Con queste parole Giulia Salemi torna su Instagram dopo l’eliminazione dal GF Vip. Una presenza, la sua, che ha diviso il pubblico di Canale 5. Un amore nato nella Casa (Pierpaolo Pretelli), una chiara rivalità (Elisabetta Gregoraci), qualche amico perso (Tommaso Zorzi e Dayane Mello). I detrattori nei suoi confronti non sono mancati nemmeno tra il pubblico, ma sono stati tantissimi i fan che l’hanno supportata, sui social e al televoto. Gli stessi che dopo ogni puntata andavano a caccia di informazioni sui suoi outfit.

Giulia come Jennifer Lopez

Il coup de théâtre è stato il Jungle Dress, l’ultimo strepitoso abito sfoggiato da Giulia Salemi nella puntata in cui è stata eliminata (al televoto con Stefania Orlando). Un Versace da 5.500 euro. Un vestito che ha fatto la storia quando, indossato nel 2000 da Jennifer Lopez, ha fatto schizzare le ricerche sul web portando alla nascita di Google Immagini.

La versione di Giulia Salemi è stata decisamente meno scollacciata e forse meno eclatante, ma è la degna conclusione del suo percorso stilistico interno alla casa. Fashionista, influencer, esperta di reality e avvezza alle critiche, la Salemi si è presentata nella Casa con una valigia carica di outfit iperfemminili. Abiti e accessori che ha alternato serata dopo serata, mescolando stili e brand.

Abiti trendy e stilisti top

Tanti i paragoni importanti per colei che è stata spesso definita in passato la sosia di Kim Kardashian. Oltre al sopracitato jungle dress di JLo, Giulia Salemi ha sfoggiato durante questo Grande Fratello Vip un outfit indossato da Rihanna, uno visto su Elodie, un abito scelto da Belen Rodriguez.

Le follower hanno adorato i suoi abitini Jijil, il tailleur di velluto Gaelle, il completo pied de poule Amen con cui è entrata. Giulia Salemi non si è fatta intimorire dai top brand e ha portato orgogliosamente davanti alle telecamere Ysl, Versace, Balmain e Alexandre Vauthier.

Dimenticando Venezia

Non poteva mancare, in una delle puntate del GF Vip, un vestito di Matteo Evandro: l’amico stilista per il quale Giulia Salemi aveva sfilato, tra mille critiche, a Venezia. Era il 2016 e lei, proprio insieme a Dayane Mello, indossò un abito talmente sgambato da far gridare allo scandalo. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti…

