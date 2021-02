Durante la quarantena la modella pescava tra gli abiti del marito, così è nata l'idea di una linea di abbigliamento unisex per The Kooples

La loro vita sembra una vacanza perpetua. Tina Kunakey e Vincent Cassel hanno scelto il Brasile come base d’appoggio, ma sono sempre in viaggio per piacere o per lavoro. La loro piccola Amazonie ha poco più di un anno, ma ha già girato il mondo. Sui social postano foto delle loro giornate al sole, con la modella in bikini e le curve esplosive in bella mostra, che ogni volta fa strage di cuori.

Quando Tina Kunakey e Vincent Cassel, di 30 anni più grande e reduce da un matrimonio con Monica Bellucci, sono usciti allo scoperto, nessuno avrebbe scommesso su di loro. E invece si sono sposati senza troppo clamore vicino a Biarritz, poi hanno avuto una bambina e sono più felici che mai nella loro eterna luna di miele.

Tina for Vincent, la linea di abbigliamento unisex

Tina Kunakey e Vincent Cassel hanno trascorso la quarantena nel Sud della Francia, facendo fruttare il tempo a disposizione. Non solo l’amore si è rafforzato, ma ne è nato un nuovo progetto lavorativo. Tina ha confessato di aver attinto spesso e volentieri, durante le lunghe giornate chiusa in casa, dal guardaroba del marito. Questo le ha dato l’idea di partenza. E’ nata così Tina for Vincent, una linea di abbigliamento creata in collaborazione con The Kooples e adatta sia a lui che a lei.

I capi di abbigliamento disegnati da Tina Kunakey sono unisex, pratici, versatili e comodi, perfetti per le uscite casual ma anche per stare in casa senza rinunciare alla moda. Sono 15 pezzi tra jeans, camicie e blazer. Lo stile è minimal, i colori neutri, le linee morbide e comode: per questo sono adatti ad essere indossati sia dagli uomini che dalle donne.

Primo shooting a due per Tina Kunakey e Vincent Cassel

Per lanciare la collezione, Tina Kunakey e Vincent Cassel hanno posato per la prima volta insieme per uno shooting. Davanti all’obiettivo della fotografa Laura Coulson hanno lasciato trasparire tutta la loro complicità e il loro affiatamento. Sono scatti patinati e delicati, ma anche carichi di passione travolgente. Tina e Vincent sono molto diversi tra loro, a partire dall’età, ma anche molto simili. Carismatici, audaci, incuranti degli stereotipi, una volta in più hanno saputo dimostrare di essere fatti della stessa stoffa.

