Heidi Klum tra piume, trasparenze e passione ai Golden Globe

Lasciate ad Heidi Klum l’innata capacità di stupire tutti sul red carpet. La top 49enne non cede il passo alle giovanissime, anzi! Consapevole della sua sensualità, Heidi agli eventi ufficiali centra un look dopo l’altro. Lei non ha paura di mostrarsi e si vede. Così è stato anche all’edizione 2023 dei Golden Globe Awards.

E’ Heidi la più sexy

L’awards season, la stagione dedicata alle premiazioni hollywoodiane, che culminerà il 12 marzo con la consegna degli Oscar, è ufficialmente entrata nel vivo. Ad inaugurare questo periodo fatto di tappeti rossi strabilianti sono proprio i Golden Globe Awards. Sono moltissime le star accorse il 10 gennaio al Beverly Hilton di Los Angeles. Tra abiti magnifici e gioielli da favola, Heidi Klum si è distinta per il suo outfit all’insegna del sex appeal. E per la passione con il marito Tom Kaulitz.

Red carpet al bacio

Heidi Klum e Tom Kaulitz fanno coppia dal marzo del 2018 ma la loro intesa è sempre alle stelle. Sul red carpet i due non si sono risparmiati in quanto a toccatine, sguardi complici e baci. I sedici anni di differenza d’età non si sentono e loro non perdono occasione per sbandierare il loro fuoco su Instagram. Così è stato anche in occasione dei Golden Globe: Heidi ha postato un video dalla macchina, dove mostra il make-up… e il marito. Lui, elegantissimo con un tuxedo scuro ma altrettanto selvaggio con i capelli lunghi e mossi, era intento a controllare il cellulare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Heidi Klum (@heidiklum)

Provocante ed… eco-friendly

Veniamo ora all’outfit da capogiro di Heidi Klum. La modella ha lasciato tutti senza fiato con un minidress di Germanier. Il vestito cortissimo, con pannelli trasparenti e una miriade di paillettes, era arricchito da un boa di piume sui toni del lilla. Un modello che strizza anche l’occhio alla sostenibilità. Il designer svizzero lavora infatti con tessuti e accessori riciclati, creando capi unici ed eco-friendly. Ai piedi Heidi calzava dei sandali di Tom Ford (950 euro) in argento. Smokey eye, rossetto color carne e unghie lunghissime effetto nude completavano il suo look malizioso e di sicuro effetto.

