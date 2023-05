Scarlett Johansson mostra i tatuaggi a Cannes 76

Nell’ottava serata del Festival di Cannes ci ha pensato Scarlett Johansson a portare il glamour hollywoodiano sul red carpet. La star è in Croisette per presentare il nuovo film che la vede protagonista, “The Asteroid City”. Nella pellicola, del regista visionario Wes Anderson, Scarlett interpreta un ruolo a lei ben conosciuto, quello dell’attrice. Sul tappeto rosso ha incantato con il suo look ma la vera sorpresa è sulla schiena.

Amore sul red carpet

Scarlett Johansson si fa vedere pochissimo in giro. Molto riservata, non rivela quasi mai retroscena sulla sua vita privata. Per questo vederla sul tappeto rosso di Cannes 76 insieme al marito, Colin Jost, accende il gossip. L’attrice e il comico sono sposati dal 2020 e, nel 2021, hanno accolto un bimbo, Cosmo. Questo per lei è il terzo matrimonio, dopo quelli con Ryan Raynolds e con Romain Dauriac. Scarlett e Colin non si sono trattenuti sul red carpet, tra sguardi complici, toccatine e sorrisi: i due appaiono molto innamorati.

Chic in rosa

Il vestito di Scarlett Johansson è magnifico nella sua semplicità. Una creazione dalle linee pulite ma estremamente elegante, realizzato su misura da Prada. E’ accattivante il dettaglio sul décolleté: dall’abito a colonna in satin rosa spunta infatti un reggiseno bianco lavorato con paillettes. Cucito nel tessuto, è parte integrante del modello. A completare il look una miriade di orecchini, tra cui un vistoso paio a forma di stella, pieno di diamanti, di David Yurman. Mentre è abbracciata al marito, salta all’occhio anche il grande solitario di Taffin che porta all’anulare, pegno d’amore ricevuto dal suo Colin Jost.

I tatuaggi

In tema di beauty look, Scarlett Johansson non rinuncia al rossetto color corallo, vezzo che l’accompagna da sempre. I capelli biondi, a caschetto lungo, sono leggermente ondulati mentre le unghie argento e cangianti sono futuristiche. Ma il particolare che più si fa notare è sul retro. La Johansson svela la sua indole wild mostrando la schiena piena di tatuaggi. Un ramo spinato pieno di rose corre sulla sua pelle. Poco distante trova spazio anche un agnellino accovacciato. Appassionata di quest’arte decorativa, l’attrice ha molti altri tattoo sulle braccia, sul busto e sulla caviglia: nei suoi outfit lei li ha sempre sottolineati con orgoglio. Scarlett principessa in rosa dall’anima rock: guardala nella gallery.

Related Posts