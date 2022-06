Piccola rivoluzione per Soleil Sorge, che accoglie l’arrivo dell’estate con un cambio di look. Addio chioma lunga e fluente, l’influencer sceglie un taglio più corto e con frangetta, decisamente di tendenza. In mezzo ai due hairstyle, una parentesi breve ma apprezzatissima con treccine afro: lo stile perfetto per “naufragare” in Honduras come ospite all’Isola dei Famosi.

Soleil Sorge ospite all'”Isola dei Famosi”

E’ un momento d’oro per Soleil Sorge che, dopo il successo al Grande Fratello Vip (QUI i suoi look) è contesa da tutti. E’ stata opinionista alla Pupa e il secchione prima di sbarcare all’Isola dei Famosi come naufraga per un giorno. Era stata protagonista dell’edizione del 2019 (in quell’occasione aveva iniziato una love story con Jeremias Rodriguez) e il suo è stato un gradito ritorno in Honduras. Con gli altri concorrenti si è cimentata nelle prove di resistenza, in particolare quella dell’uomo vitruviano, suo cavallo di battaglia. Con le forme enfatizzate dal bikini Pin Up Stars e le treccine che le accarezzavano la schiena, ha dato il via a uno spettacolo all’insegna della sensualità.

TI RICORDI? >>>Soleil riabbraccia Jeremias… in mutande<<<

Un taglio netto

Giusto il tempo di tornare dall’Honduras e Soleil Sorge ha deciso di stravolgere il look. Le treccine lunghissime hanno avuto vita breve: un settimana o poco più prima del taglio drastico. Direttamente dal salone dell’hair stylist, l’ex gieffina ha postato il video della bella sforbiciata. La chioma lunghissima che negli scatti in topless arrivava a coprire il seno (guardala QUI) ora le sfiora le clavicole e la frangetta le incornicia il viso in perfetto stile anni Novanta.

In amore vince chi… resta

Il luogo comune associa i cambiamenti in fatto di capelli a quelli nella vita privata (come in questi casi!). Per Soleil Sorge non sembra essere così. La sua relazione con Carlo Domingo, di cui lei ha parlato più volte ma che preferisce vivere lontana dal gossip, sembra procedere a gonfie vele confermata da avvistamenti di baci appassionati da parte dei follower. Nonostante lo tsunami mediatico del triangolo con Alex Belli e Delia Duran, la coppia regge e si prepara all’estate. Chissà se lui avrà apprezzato il nuovo hairstyle della fidanzata. A voi è piaciuto? Guardate la gallery per farvi un’idea…

