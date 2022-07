L’abito da cerimonia perfetto? Segui i consigli delle vip

Federica Pellegrini in tailleur, Wanda Nara in longress celeste, Natalia Paragoni non bada a spese e Alena Seredova sceglie il low cost

La regola aurea della perfetta invitata alle nozze, è quella di non mettere mai in ombra la sposa. Questo però non significa che non ci si possa sbizzarrire con l’abito da cerimonia, tra look più audaci e altri più tradizionali. I matrimoni vip, che hanno iniziato a succedersi uno dopo l’altro con una certa frequenza (QUI abbiamo parlato di quelli di maggio, QUI invece di quelli di giugno), offrono tanti spunti grazie alle ospiti famose e alle loro scelte di stile.

L’abito lungo è il più gettonato

L’abito da cerimonia lungo e sontuoso è di certo la scelta più gettonata dalle vip. Elena Barolo, con il suo vestito blu Atelier Emé, era una testimone perfetta al matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini (del giorno del sì ne abbiamo parlato QUI). Per la cerimonia di Beatrice Valli e Marco Fantini, Bianca Atzei era romantica e sensuale con le trasparenze di Antonio Marras. Allo stesso evento, Aurora Ramazzotti ha scelto il mood anni 60 delle righe diagonali. Wanda Nara non ha rinunciato ad essere sexy: il vestito sontuoso che ha indossato alle nozze di Antonio Candreva fascia le curve e ha una provocante scollatura sulla schiena.

Le invitate in tailleur

Questo è senza dubbio l’anno del tailleur, di grande tendenza soprattutto se colorato (ne abbiamo parlato QUI). È anche una valida soluzione come abito da cerimonia, come dimostra Federica Pellegrini, bellissima e decisamente chic con un completo verde salvia dalle linee rigorose, abbinato a una camicetta color panna. Sarah Altobello, per le nozze di Giorgia Venturini, ne ha indossato uno Pinko di una tonalità delicatissima di rosa, con il blazer indossato sulla bralette di pizzo.

Quanto costa l’abito da cerimonia perfetto?

Quanto si spende per un abito da cerimonia elegante e d’effetto? Giulia Salemi non ha badato a spese: il vestito dalla particolare stampa denim Blumarine che ha sfoggiato per il matrimonio di Giorgia Venturini costa 1600 euro. Per non parlare dell’abito Ermanno Scervino in pizzo dégradé con cristalli, indossato da Natalia Paragoni, in vendita a oltre 5mila euro. Certo avendo un budget illimitato è più semplice fare centro, ma Alena Seredova dimostra che si può essere stupende anche senza spendere una fortuna. Per le nozze del fratello, la ex modella ha indossa uno chemisier H&M ed era impeccabile.

Cerchi spunti per il tuo abito da cerimonia? Guarda la gallery e ruba le idee delle vip!

