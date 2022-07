Dai pizzi della Gregoraci alla canotta di Fedez: i look sul palco di Battiti Live

Si accendono le luci sul Radio Norba Cornetto Battiti Live. Il 5 luglio è andata in onda su Italia 1 la prima puntata della manifestazione canora, giunta alla ventesima edizione. Al timone per il sesto anno consecutivo ci sono Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, spalleggiati dalla spumeggiante Mariasole Pollio. Le hit dell’estate fanno ballare gli italiani e gli outfit sul palco di Bari ammaliano la vista: ecco i look del debutto.

Elisabetta e Mariasole tra piume e pizzi

Per la serata inaugurale di Battiti Live la padrona di casa Elisabetta Gregoraci ha lasciato tutti senza fiato con un minidress in pizzo giallo di Grinas Atelier. Le maniche, arricchite da rouches, sono lunghe ma la schiena è completamente scoperta: la showgirl è splendida. Punta sulle piume Mariasole Pollio, con un abito multicolor dallo scollo all’americana di Vivetta. Le sue platform Le Silla verde smeraldo catturano lo sguardo. Sceglie invece il nero Baby K, con una tuta aderente dal top asimmetrico. E’ sensualissima Annalisa, trasparente e animalier in Roberto Cavalli.

Uomini tra fantasie e…. canotte

Passiamo agli uomini protagonisti a Battiti Live. Fedez e Tananai cantano La dolce vita (SCOPRI i dettagli del videoclip) insieme a Mara Sattei: i due sfoggiano i capi della chiacchieratissima collezione Adidas x Gucci. Fiori bianchi su tessuto viola nella camicia Valentino di Rocco Hunt che, insieme a Elettra Lamborghini, coinvolge il pubblico con la hit Caramello. Sbircia tutti i look della prima puntata di Battiti Live nella gallery.

