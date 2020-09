La camicia bianca è uno di quei capi da avere nel proprio guardaroba. Perfetta con qualsiasi abbinamento, regala un tocco ufficiale a qualsiasi look. Poi c’è l’effetto secondario: un capo ritenuto classico e maschile che indossato da un corpo femminile sprigiona sensualità. Sono molte le vip che la scelgono e la sfoggiano sui social network, fiduciose che i follower apprezzino.

Sguardo birichino, camicia bianca tirata a coprire a stento l’inguine e due gambe lunghissime: in tanti sono rimasti spiazzati dallo scatto social di Barbara d’Urso. Chiara Ferragni osa di più e sbottona del tutto, senza niente sotto.

Per Federica Panicucci simboleggia il rientro al lavoro, Anna Tatangelo ne ha offerto una versione giovane e aggiornata, con shorts e cravattino, nel video di Guapo.

Negli anni Ottanta, la camicia bianca bagnata, addosso alle maggiorate, sdoganava il desiderio di quell’epoca. La ripropone ancora Sabrina Salerno, che di quel periodo fu simbolo, ma è in buona compagnia. Elisabetta Gregoraci ha fatto un post di recente in cui la indossa a bordo piscina.

Quest’anno poi, è stata la volta della camicia copri-costume: Diletta Leotta e Paola Turani l’hanno portata in vacanza come capo passpartout. Emma Marrone ha postato un video in cui promuove l’ultimo brano, Latina, la camicia non è bianca ma all’effetto bagnato non rinuncia nemmeno lei.

Se siete fan della camicia bianca (o bagnata) non perdetevi questa carrellata di vip che ne fa sfoggio.

Related Posts