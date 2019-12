Dimenticate i maglioni di Natale, il trend di queste feste di fine 2019 è un superchic vestito Elisabetta Franchi ricoperto di paillettes. Nero, luccicante, con il dettaglio sexy della schiena nuda, è stato indossato e postato da tantissime vip, riscuotendo un successo incredibile. Che sia un evento pubblico o privato, uno shooting o semplicemente la scusa per un post, quelle paillettes scure e il particolare sul retro si lasciano osservare e ricordare, il tag sulla foto, conferma il nostro sospetto: si tratta per tutte dello stesso capo.

E’ di spalle Costanza Caracciolo mentre indossa l’abito in questione. Il vestito Elisabetta Franchi risalta tra i capelli biondi ed esalta la sua silhouette. Essendo di spalle, non si vede il pancione, ma lei ci tiene a precisare che si tratta di una foto di qualche mese fa.

Wanda Nara posta un intero servizio fotografico in cui indossa questo vestito: l’occasione è il suo compleanno, festeggiato nel loro appartamento a Parigi. Mauro Icardi compagno di vita e (di flash) apprezza la moglie così sexy ed elegante.

Giorgia Venturini indossa lo stesso outfit ad un evento benefico sportivo. Singolare coincidenza per le colleghe di Tiki Taka: glielo avrà prestato Wanda Nara, facendoglielo provare nei camerini della trasmissione?

Giorgia Palmas opta per il vestito Elisabetta Franchi in occasione dei 120 anni del Milan, rinunciando incredibilmente all’usanza dell’outfit rossonero cui ci ha ormai abituato.

Chi sarà la prossima ad indossarlo prima che finisca l’anno? Basterà sbirciare su Instagram.

Related Posts