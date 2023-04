Deva Cassel in giro per Milano… in reggiseno

Deva Cassel a spasso sognante per i luoghi iconici di Milano, con la musica alta nelle orecchie e solo il reggiseno di pizzo sotto al giubbotto di pelle. L’astro nascente della moda, figlia primogenita di Monica Bellucci e di Vincent Cassel, appare così nello spot della nuova fragranza di Dolce&Gabbana, Dolce Violet.

A spasso per Milano

Uno spot spensierato, allegro, fresco, in cui emergono tutta la bellezza e la solarità di Deva Cassel. A spasso per Milano, la modella passeggia e accenna passi di danza con “Groovejet“, hit dance del 2000, che suona nelle cuffie.

Deva balla spensierata sotto i portici di piazza Duomo e si toglie le cuffie proprio nel momento in cui suonano le campane della Cattedrale. Poi sceglie i fiori a Brera, da un’occhiata al mercatino delle pulci sui Navigli e fa qualche passo dentro l’acqua della fontana in piazza Gae Aulenti.

Reggiseno e chocker

Il look della protagonista riflette il suo carattere forte e la sua sensualità innata (ereditata da mamma Monica Bellucci).

Si tratta di un total black composto da anfibi borchiati, minigonna aderente, bralette di pizzo e chiodo di pelle. Al collo un chocker dorato aggiunge un tocco glamour, il suo sguardo profondo fa il resto.

La fragranza Dolce Violet

Il video promozionale di Dolce Violet di Dolce&Gabbana parla di felicità, di determinazione e di leggerezza. Le stesse sensazioni evocate dalla fragranza, dominata dalle note di violetta. Un fiore sorprendere e affascinante che riflette esuberanza, audacia e determinazione: le stesse caratteristiche che si riconoscono in Deva Cassel, perfetta per interpretare questo ruolo.

La collaborazione con Dolce&Gabbana

Deva Cassel ha solo 18 anni e la sua carriera nel mondo della moda è già decollata. Prezzemolina alle sfilate parigine dell’ultima fashion week, ma tra i primi a notarla sono stati gli stilisti Dolce&Gabbana. Il duo della moda vanta una lunga amicizia con mamma Monica Bellucci, che ha sfilato per loro sin dai suoi esordi. Deva ha calcato la passerella per loro sia per la presentazione delle collezioni ready to wear che per la haute couture. E’ stata anche protagonista nel 2022 dello sport della fragranza Dolce Rose, immersa in un’atmosfera sognante e bucolica diametralmente opposta rispetto a quella del video di quest’anno. Guarda le immagini nella gallery.

