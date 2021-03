Ilary Blasi, sinuosa in nero e la gaffe sulla “patata”

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Un voto al colore 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Una grintosa Ilary Blasi ha dato il via alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Per la prima volta al timone di questo programma, la conduttrice ha iniziato la puntata con un abbraccio virtuale ad Alessia Marcuzzi, volto storico del reality di Canale 5. Glamour e ironia sono le qualità di Ilary che il pubblico televisivo ama e non sono certo mancate in questa prima puntata. La Blasi ha sbagliato ad usare la parola “patata”.

Gli outfit della prima puntata

Affiancata da un elegantissimo Tommasi Zorzi (in total black Emporio Armani), da una raffinata Iva Zanicchi (in total blu Martino Midali), Ilary Blasi ha fatto il suo ingresso in studio.

Capelli raccolti e make up marcato, giocato sui toni neutri, la Blasi ha mostrato la sua silhouette in un abito Lia Stublla di velluto nero con scenografico incrocio frontale all’altezza dell’ombelico. Tacchi Casadei color rosa “evidenziatore” facevano sporadicamente capolino dalla stoffa scura. Vistosi orecchini Bozart Bijoux completavano l’outfit della prima puntata dell’Isola.

Ironia all’Isola

La voce lievemente incrinata dall’emozione, all’inizio, poi sempre più sciolta e sicura. Ilary Blasi ha condotto la trasmissione con lo spirito verace che da sempre la contraddistingue: “Io mi sento Burinos”, ha dichiarato in riferimento alle squadre in cui sono stati divisi i concorrenti. Non sono mancate battute e risate, qualche problema di interazione con Paul Gascoigne gestito con autoironia: “Io manco l’italiano so parlare…” e con l’aiuto di Tommaso Zorzi. A divertire il pubblico, creando un ottimo spunto di discussione social, ci ha pensato il lapsus della conduttrice.

La gaffe di Ilary Blasi

Con gli occhi alla telecamera Ilary Blasi ha creato il “momento catartico” per introdurre uno dei posti chiave del reality. “Vi voglio mostrare il luogo più importante dell’Isola dei Famosi. Il cuore pulsante dove si ritroveranno tutti. Questa sera, per la prima volta, vi faccio entrare dentro la patata… la Palapa!”. Applausi e risate hanno accolto la piccola gaffe. Ci ha pensato il web a chiedersi se la svista fosse stata davvero casuale…

