Alla festa in maschera per il compleanno della sorella la conduttrice sceglie la maschera più gettonata dell'anno

“Indovinate chi sono?”, chiede ammiccante Ilary Blasi ai follower, mentre abbassa il mantello nero scoprendo una tutina color carne.

Domanda quasi retorica: sebbene non sia il capo Gucci da 6mila euro, è impossibile non associarla subito ad Achille Lauro, nella prima performance a Sanremo, in cui impersonava, in maniera quasi blasfema, San Francesco che si spoglia dei suoi averi.

Nulla di più lontano comunque dall’immagine di Ilary Blasi, ricoperta di tatuaggi finti, nella sua tutina sexy, aderente e modellante, con un bel reggiseno nude sotto, a evitare gli incidenti.

Un travestimento che rimarrà negli annali del Festival e sicuramente nella memoria degli italiani. E in periodo di Carnevale, si appresta anche ad essere la maschera più gettonata. L’occasione per questa divertente interpretazione è stata il 40° compleanno della sorella Silvia: una festa in maschera il cui tema erano i cantanti. Immaginatevi gli applausi al “Me ne frego” in cui Ilary Blasi ha fatto cadere il mantello a terra!

Parrucche, accessori e glitter hanno trasformato i partecipanti nelle star che tutti conosciamo e ognuno di loro ha cantato un pezzo dell’artista che interpretava. Ilary Blasi ha raccontato tutto sui social (taggando Achille Lauro). La festeggiata Silvia Blasi era una sensuale Kylie Minogue. Melory Blasi, la sorella minore, ha impersonato una delle Spice Girl. Zucchero e Madonna erano i loro genitori.

Presenti i Cugini di Campagna, Amy Winehouse, Freddy Mercury, Jovanotti, Lady Gaga, Renato Zero, Albano e Romina e Loredana Bertè: da cosa si è travestito Francesco Totti? Scopritelo nella nostra gallery!

