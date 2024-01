Jeremy Allen White in mutande debutta come modello

L'attore, vincitore di un Golden Globe per The Bear, è il nuovo testimonial di Calvin Klein

Jeremy Allen White è l’uomo del momento. Per il suo ruolo nella serie The Bear ha vinto il suo secondo Golden Globe. Un riconoscimento importante arrivato solo pochi giorni dopo l’uscita della campagna di Calvin Klein di cui è protagonista. Foto ad alto tasso di sensualità scattate sui tetti newyorkesi, con l’attore letteralmente in mutande che sfoggia il suo fisico scolpito. “Di sicuro, sono giorni strani: è bizzarro che lo spot sia uscito la stessa settimana dei Golden Globe”, ha commentato dopo aver ricevuto il premio.

La campagna per Calvin Klein

Negli scatti realizzati dal fotografo Mert Alas per Calvin Klein, Jeremy Allen White si toglie (totalmente) i panni dello chef Carmen Berzatto che interpreta nella serie tv… e resta in mutande davanti all’obiettivo. Con i grattacieli di New York che svettano sullo sfondo, l’attore posa in underwear sfoggiando un fisico da dio greco, con la chioma spettinata e lo sguardo ammaliante. Anche il ruolo del modello bello e dannato lo interpreta alla perfezione.

La vittoria del Golden Globe

Il 32enne Jeremy Allen White si è aggiudicato, per il secondo anno consecutivo, il Golden Globe come Miglior attore in una serie televisiva musical o commedia per la seconda stagione di The Bear. Alla cerimonia a Beverly Hills ha indossato un completo nero custom Calvin Klein sexy al punto giusto: un abito doppiopetto largo e una camicia trasparente che lasciava intravedere il corpo scolpito. Sotto, probabilmente, le mutande firmate di cui è testimonial. “Devo aver fatto qualcosa di giusto in questa vita per essere in vostra compagnia” ha detto rivolgendosi al parterre di star presenti alla cerimonia.

L’amore con Rosalia

Anche dal punto di vista sentimentale sembra che per Jeremy Allen White le cose vadano piuttosto bene in questo periodo. Nel suo passato amoroso c’è un matrimonio finito a maggio con l’attrice Addison Timlin, da cui ha avuto le figlie Ezer e Dolores (alle quali ha dedicato il Golden Globe). Ma ora pare che l’attore abbia una storia d’amore in corso con Rosalia: le loro foto paparazzate al mercato dei fiori di Los Angeles con un look matchy matchy hanno fatto il giro del mondo. Alla serata hollywoodiana la cantante non era presente, ma pochi giorni dopo eccoli spuntare mano nella mano a New York.

Jeremy Allen White non ha occhi che per lei, tutte le altre possono solo sognare guardando nella gallery gli scatti in cui è in mutande per Calvin Klein.

