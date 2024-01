Rihanna sexy in intimo anticipa San Valentino

In lingerie Savage x Fenty sui social per accendere la passione

Non c’è dubbio che il San Valentino di Rihanna sarà all’insegna della sensualità. La pop star si porta avanti e anticipa la notte più piccante dell’anno posando sui social in lingerie rosa. “Solo per occhi selvaggi”, scrive condividendo le foto. Reggiseno, slip, calze e guepière sono i pezzi della nuova collezione del suo marchio di biancheria intima Savage x Fenty.

Rihanna bollente in lingerie rosa

Cinque mesi dopo la nascita del suo secondo figlio, Rihanna è un’esplosione di sensualità nelle foto che condivide sui social. I capelli mossi e selvaggi, il trucco marcato, le espressioni languide e i tacchi alti contribuiscono a rendere bollenti gli scatti, ma sono soprattutto le inquadrature maliziose e le sue curve esplosive in primo piano a far girare la testa ai follower. La pop star sceglie il total pink come colore della seduzione per questo San Valentino, segno che il barbiecore continua a mietere vittime illustri.

San Valentino con Asap Rocky (e i due figli)

Rihanna trascorrerà sicuramente questo San Valentino con Asap Rocky, a cui è legata dal 2020 e del quale si dice sempre più innamorata. Il 1 agosto i due sono diventati genitori del loro secondogenito, Riot Rose, solo 15 mesi dopo la nascita del primo figlio RZA Asthelson. La seconda gravidanza l’ha svelata durante l’Halftime Show del Superbowl, sfoggiando un pancione già pronunciato e stupendo il pubblico, che di certo non si aspettava di vederla di nuovo in dolce attesa pochi mesi dopo aver dato alla luce un bebè.

Rihanna tornerà alla musica?

Sempre più lanciata come imprenditrice, con il marchio di lingerie Savage x Fenty e quello di make-up Fenty Beauty, Rihanna ha lasciato da parte per il momento la carriera da cantante. Negli anni non è mancata qualche sporadica esibizione live, ma il suo ultimo album risale al 2016 e i suoi numerosi fan si domandano quando potranno ascoltare nuove canzoni. Pare che il loro desiderio verrà presto esaudito e che Riri stia progettando un ritorno in grande stile, con ben due nuovi dischi e un tour mondiale.

Prima di tutto però nell’agenda di Rihanna c’è un San Valentino di fuoco: guarda nella gallery le foto in lingerie.

