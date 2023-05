Il nude look di Iris: la figlia di Jude Law seduce Cannes

Ci ha pensato Iris Law a infuocare il red carpet della seconda serata del Festival di Cannes. L’edizione 2023 è appena entrata nel vivo ma sta già regalando grandi soddisfazione in quanto a look:le star sfoderano il meglio che la moda ha da offrire. In quanto a sex appeal, la figlia di Jude Law ha dato il suo contributo sul tappeto rosso.

Chi è Iris Law?

Secondogenita dell’attore Jude Law e della modella Sadie Frost, Iris Law è una delle tante “nepo baby” (il termine coniato per indicare i figli dei personaggi famosi che, oltre ad ereditare somme consistenti, hanno già la strada spianata nello showbiz) sulla cresta dell’onda. A 22 anni Iris ha già un’avviata carriera nel mondo della moda, tra sfilate e campagne pubblicitarie. Volto (e corpo) di punta del profumo Dylan Purple di Versace, è musa e amica di Donatella Versace. La sua pagina Instagram è fitta di immagini, che spaziano dai servizi patinati alla vita di tutti i giorni, fatta di viaggi, amici e divertimento. Volto angelico, occhi chiari e lineamenti sottili, la Law ama cambiare spesso taglio e colore dei capelli. L’abbiamo vista platino, rasata, mora, con le treccine: ogni occasione è buona per variare il proprio stile.

Seduzione sul red carpet

Sul tappeto rosso di Cannes 76 Iris Law si è presentata con un wet look nell’acconciatura: i capelli, corti e biondissimi, erano pettinati all’indietro, in un affetto bagnato super cool. Dai primi passi sul red carpet è stato chiaro a tutti come la modella sia in Croisette per sedurre. Labbra bordeaux, sguardo languido, maxi orecchini a cerchio: la Law sa come farsi guardare. A completare il mood ci ha pensato un malizioso outfit nero di Saint Laurent, tutto pizzi e trasparenze. La canotta con le spalline sottili vanta un nastro scuro che cela a malapena i capezzoli mentre la gonna al ginocchio, portata su collant velati, lascia intravedere le gambe. Per Iris, guanti in pelle sulle mani e décolleté del brand francese dalla punta squadrata ai piedi.

Casual nello street style

Tacchi sul tappeto rosso e… comodità nello street-style. In Croisette già da qualche giorno, Iris Law è stata paparazzata mentre camminava per la nota cittadina francese, come una turista qualsiasi. Tra il fisico perfetto e gli outfit striminziti, fatti di crop top e minigonne, la modella non è passata inosservata. Saltano all’occhio le scarpe casual e rasoterra, come le slide in tessuto tecnico di Salomon (79,99 euro) o le sneakers da ballo di Sansha (45 euro). Due modelli insoliti, che lei porta con nonchalance. Pump vertiginose o pianelle funky? Guarda tutte le foto nella gallery.

