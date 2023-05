Déjà vu al Festival di Cannes: Caro Daur si veste da… Chiara Ferragni

Al Festival di Cannes si dovrebbe parlare di cinema ma, nelle ultime edizioni, la moda la sta facendo sempre più da protagonista. Tra feste, eventi e red carpet, il glam non manca mai e sono tantissime le star che vanno in Croisette per farsi guardare e fotografare. Tra tanta concorrenza, per essere al centro dell’attenzione, bisogna saper selezionare outfit degni di nota, dunque via libera alla fantasia. Caro Daur ha osato molto sul tappeto rosso, vestendosi da… Chiara Ferragni.

Indimenticabile Sanremo

Come dimenticare Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023? La sua partecipazione in veste di co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata, ha acceso il dibattito con il suo monologo sull’emancipazione femminile, ma ha anche fatto discutere per gli outfit. Dior per il debutto, con l’ormai iconica stola bianca dalla scritta “pensati libera”, e Schiaparelli per il gran finale, con quattro cambi. Tra questi spiccava il vestito “body painting”, che riproduceva con pennellate oro su tessuto azzurro un corpo di donna. Un vestito audace, che voleva incarnare la necessità di potersi abbigliare come si crede, senza imposizioni e senza vergogna. L’opinione pubblica si è divisa, tra approvazioni e critiche, ma il modello è piaciuto senza dubbio a Caro Daur.

Caro come Chiara

Capelli biondi, occhi azzurri, fisico slanciato: Caro Daur è bellissima e anche molto popolare. Su Instagram, dove è molto attiva, tra consigli di fitness e spunti moda, vanta oltre quatto milioni di follower. A ben guardare, lei e la Ferragni si assomigliano anche un po’. Per questo in molti hanno strabuzzato la vista quando hanno notato l’influencer tedesca sul red carpet di Cannes 76. Per quanto abbia risonanza internazionale, è a casa nostra che il Festival di Sanremo raggiunge il maggior successo. Come detto, gli abiti di Chiara Ferragni alla kermesse musicale non si dimenticheranno tanto facilmente. Se all’estero la notizia di questa copiatura clamorosa è passata inosservata, da noi non è stato così.

I piedi d’oro

Copiatura a parte, Caro Daur è splendida alla première del film Indiana Jones and the Dial of Destiny. La tonalità del tessuto dona particolarmente al suo incarnato e lei è solare e sorridente come sempre. Il vestito morbido scivola sul suo corpo esile ma muscoloso. Capelli raccolti in un elegante chignon, trucco chic e splendidi gioielli di Tiffany & Co. I voluminosi bracciali Bone e gli accattivanti orecchini High Tide si fanno notare. Il dettaglio più audace è però nei piedi, con le scarpe anatomiche, sempre Schiaparelli, che riproducono le cinque dita in oro. Guarda il look fotocopia nella gallery.

Related Posts