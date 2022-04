Dall'arcobaleno di Guendalina all'intero di Ilona: la gara in Honduras è anche a colpi di curve in mostra

La sfida all'”Isola dei Famosi” è più accesa che mai. Mentre dallo studio Ilary Blasi coordina le operazioni, i vip in Honduras affrontano con determinazione la dura vita dei naufraghi. E’ già sbocciato l’amore tra Estefania Bernal e Roger Balduino, e sono già nate molte antipatie tra i naufraghi. Tra battute di pesca, raccolta dei cocchi, guardia al fuoco, liti e riappacificamenti si susseguono le giornate del reality, ma c’è un altro show all’interno dello show ed è quello offerto dalle vip in costume.

Temperature bollenti sull’Isola dei Famosi

Sull’Isola dei Famosi la temperatura è sempre bollente e il merito è soprattutto delle naufraghe che sfoggiano curve mozzafiato. Il costume è d’obbligo per un reality che si svolge quasi interamente in spiaggia. E le vip non si tirano certo indietro quando c’è da mostrare le forme. Del resto con dei fisici perfetti come i loro non c’è nulla da temere a scoprire qualche centimetro di pelle in più. E così Guendalina Tavassi e le altre compagne d’avventura si godono il sole e il mare sfoggiando le loro mise seducenti e striminzite. A malincuore i telespettatori hanno dovuto dire addio a Jovana Djordjevic, che aveva regalato scorci sensuali durante la sua permanenza all’Isola.

Intero o bikini, basta che sia sexy

Come divinità del mare, le naufraghe giocano e scherzano in acqua, coscienti dell’effetto mediatico dei loro fisici: una delle motivazioni della riuscita del reality. I bikini Poisson d’Amour che hanno scelto per l’Isola dei famosi sono ridottissimi e super provocanti, con il lato B che resta scoperto e il seno che risulta enfatizzato. Il bikini arcobaleno ad uncinetto di Guendalina Tavassi è tra i più cercati in rete. Anche Floriana Secondi aveva scelto il due pezzi per sfoggiare il fisico muscoloso e atletico quando era in Honduras. Ilona Staller invece preferisce il costume intero: di anni ne sono passati parecchi da quando stuzzicava le fantasie degli italiani, ma il suo sex appeal è rimasto lo stesso.

Guarda nella gallery le naufraghe in costume, chi è la più sexy dell’Isola dei Famosi?

