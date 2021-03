I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Marzo mese di parti, con l’arrivo di Sylvester Apollo Bear prima e di Vittoria Lucia Ferragni poi. Il primogenito di Emily Ratajkowski è nato l’8 e, contrariamente a quanto dichiarato dalla star durante la gravidanza (LEGGI QUI), ne abbiamo saputo subito il sesso. La modella lo porta a spasso per Los Angeles nel grazioso marsupio con stampa di nuvole di Artipoppe. Il 23 invece è arrivata la secondogenita dei Ferragnez. In ospedale mamma e bimba erano una nuvola rosa nei loro look coordinati di Chiara Ferragni Collection.

In questo principio di primavera dominano le fantasie nei look delle star. Kim Kardashian è battagliera con un abito vintage di Dior abbinato a un paio di altissimi stivali camouflage di Vetements. Scelta poco discreta ma del resto lei non sposa una filosofia minimalista.

Forti del successo della loro canzone A un passo dalla luna, Rocco Hunt e Ana Mena catturano gli sguardi sul red carpet tra fiori e grafismi. Quadretti vichy per Paola Di Benedetto e cristalli per Tommaso Zorzi. Non manca il nero, proposto da Matilde Gioli in un abito doppiopetto con gli sbuffi di Amotea e da Rita Ora con un sensualissimo modello di Karla Spetic tenuto insieme da stringhe laterali. Sbircia nella gallery gli outfit di marzo dei vip.

