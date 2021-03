Peli sotto le ascelle, trend trentennale delle star “al naturale”

In questi ultimi anni si parla molto di body loving. Sono tante le star che, attraverso i profili social o agli eventi, lanciano messaggi di accettazione e rispetto del diverso. I loro credo acquistano maggiore valenza se corredati da foto forti. C’è un trend che da diversi anni incarna appieno questa battaglia di libertà del corpo: non radersi le ascelle. Il pelo come libera espressione di sé. Tantissime le famose che hanno scelto questa filosofia per far capire al mondo che una donna è bella anche al naturale.

Julia Roberts e le Ciccone

Nel lontano 1999, alla première del film “Notting Hill”, la protagonista Julia Roberts era stata immortalata sul red carpet con uno strepitoso abito rosso di paillettes e con le ascelle pelose. Presa di posizione? In realtà anni dopo lei ha dichiarato di non aver realizzato che l’abito era senza maniche e di essersene accorta quando ormai era troppo tardi per radersi. Chi invece sbandiera i peli con consapevolezza è Madonna. “Long hair don’t care”, ha scritto lei sui social, pubblicando uno scatto in reggiseno con il braccio alzato. In questo caso i long hair sono sotto l’ascella. Stessa filosofia per la figlia Lourdes Leon Ciccone, che è comparsa al naturale anche in una campagna pubblicitaria di Marc Jacobs.

Tra peli naturali e posticci

Sono diverse le giovani star che hanno scelto il red carpet per sbandierare la loro voglia di individualità. Da Miley Cyrus a un party amFAR nel 2015 a Bella Thorne sul tappeto rosso del film “Midnight Sun” fino a Paris Jackson ai Video Music Awards, si sono presentate tutte con i peli ascellari. Per esigenze di copione invece Cara Delevingne ha dovuto farsi applicare dei posticci. La modella ha dichiarato di essersi sottoposta a trattamenti di epilazione definitiva anni fa e di non avere avuto alternative alla “parrucca da ascella”.

Il fluo in Italia

Al Festival di Sanremo 2021 abbiamo invece visto l’ascella più estrosa. Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista si è esibita sul palco dell’Ariston con i peli sotto al braccio tinti della stessa nuance dello splendido abito Valentino, un rosa fluo che non è passato inosservato. Scopri nella gallery tutte le star con le ascelle al naturale.

