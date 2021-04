MORSO DELLA VIPERA Adatti per questa occasione Come li indossa Per tutte le tasche Un voto ai colori 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Grinta, carisma, verve, ironia… sono solo alcune delle caratteristiche che hanno reso Iva Zanicchi una leggenda. E’ dagli anni Sessanta, quando è esplosa come cantante, che fa sognare gli italiani con la sua voce calda e avvolgente. Ha vinto ben tre Festival di Sanremo, unica donna ad essere riuscita nell’impresa, e venduto milioni di dischi in patria e all’estero. Dopo la musica ha conquistato anche la tv: come dimenticarla negli anni Novanta, signora indiscussa del preserale con Ok il prezzo è giusto? Tra televisione, canzoni indimenticabili, romanzi e una carriera in politica da parlamentare europea, a 81 anni l’Aquila di Ligonchio vola ancora ad ali spiegate e su Canale 5 furoreggia in veste di opinionista all’Isola dei Famosi.

Opinionista all’Isola dei Famosi

Con Ilary Blasi al timone ed Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi come compagni di viaggio, Iva Zanicchi scatena tutta la sua energia durante le dirette in prima serata. Ai naufraghi dell’Isola dei Famosi dice la sua senza peli sulla lingua, ma senza mai oltrepassare il limite del buongusto. Con i colleghi opinionisti è perfettamente a suo agio, e si presta volentieri a gag spassose come il twerking con Elettra.

Le scelte di stile di Iva Zanicchi

Ma se Iva Zanicchi piace così tanto al pubblico dell’Isola dei Famosi, è merito anche dei look sempre azzeccati. Le signore si riconoscono nel suo stile e prendono a modello i suoi outfit eleganti e vivaci, che assecondano la sua silhouette senza costringerla. Giochi di sovrapposizioni, volumi morbidi e colori decisi sono i tratti distintivi dei suoi outfit. Si va dal blu elettrico della mise Martino Midali, indossata per la prima puntata, all’ultimo kimono con stampa anni 50, di Atelier Beretta. Nel suo armadio c’è spazio per casacche colorate abbinate a gonne o pantaloni neri, oppure vestiti scuri accessoriati con tocchi di colore. Persino con dei fiori appuntati sul petto!

Gli accessori non passano inosservati

Come ogni signora elegante che si rispetti, Iva Zanicchi sa bene quale sia l’importanza degli accessori. Prima di tutto le scarpe, mai monotone o banali tra tacchi alti e tinte squillanti che spaziano dal rosso al giallo. Iva impreziosisce le sue mise con collane vistose, lunghe e multifilo de La caramella d’oro. Le spille non passano inosservate, come quelle a forma di fiore appuntate sul petto o tra i capelli raccolti. A dimostrazione che con il look si può osare ad ogni età, senza perdere la bussola dell’eleganza.

