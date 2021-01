Jill Biden in viola sogna il futuro americano

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Un voto al colore Come lo indossa Non per tutte 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ un’America che tira un respiro di sollievo quella che ha ripostato in queste ore, migliaia di volte, l’immagine di Joe e Jill Biden, insieme a Kamala Harris e al marito Douglas Emhoff di spalle di fronte alla Lincoln Memorial Reflecting Pool. Con la cerimonia d’insediamento del 20 gennaio si chiude definitivamente l’era Trump e si apre quella Biden. Mentre il Paese cambia presidente, alla Casa Bianca si cambia completamente lo stile.

La potenza del viola

Spicca tra le tonalità neutre l’outfit viola di Jill Biden, la futura First Lady americana. Un cappotto con chiusura a portafoglio e dettagli in velluto, abbinato a un abito a trapezio, guanti lilla e mascherina in nuance con fantasia floreale: sono capi della collezione invernale 2021 di Jonathan Cohen, uno dei designer americani di nuova generazione. Lo stilista con i suoi abiti promuove la sostenibilità e il design responsabile.

Tonalità neutra sulle Jimmy Choo ai piedi della signora Biden, ma è il viola ad essere ricco di significato. Non solo è il colore delle Suffragette, il movimento dei emancipazione femminile nato per ottenere il diritto di voto. Ma è anche la tinta che si ottiene dall’unione di blu e rosso, se mescolati insieme. Il simbolismo sui partiti americani è chiarissimo: d’auspicio per un’era all’insegna dell’unione e della collaborazione.

LEGGI ANCHE >>>Il simbolismo dietro al cappotto di Kamala Harris<<<

La Casa Bianca cambia look, ma Dolce&Gabbana resta

L’avvicendamento dei presidenti americani segna anche una decisa svolta in fatto di look. Via i capi costosissimi di Melania Trump, per far spazio al guardaroba più responsabile di Jill Biden. Lo stile dell’ex insegnante sarà sicuramente più accessibile e sobrio dal punto di visto economico, ma non per questo meno apprezzabile.

Jill Biden ha già dato prova di grandi capacità comunicative anche con il look. Non ha paura di osare con il colore e ama sfoggiare fantasie sgargianti.

Chi pensa che Dolce&Gabbana, marchio caro alla ex First Lady, verrà scalzato da designer americani, si sbaglia: i tubini floreali tanto amati da Jill sono proprio del brand italiano.

Il toto brand per l’insediamento

Le aspettative su cosa indosserà Jill Biden alla cerimonia di insediamento del marito sono molto ampie. Tra i designer preferiti della nuova First Lady ci sono l’uruguaiana Gabriela Hearst, Fernando Garcia e Laura Kim di Oscar de La Renta, Christian Siriano e Brandon Maxwell.

Ci si aspetta, come per il recente “purple outfit” di Jonathan Cohen, una scelta consapevole, probabilmente volta a promuovere tematiche di diversità e inclusione. Ma come non ricordare le origini italiane che Jill Biden rivendica spesso?

