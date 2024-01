Il vestito di Gillian Anderson ai Golden Globe è pieno di… vagine

Quando la concorrenza su red carpet è troppo agguerrita, come stupire con il look? La soluzione potrebbe averla trovata Gillian Anderson. Il 7 gennaio l’attrice si è presentata sul tappeto rosso dei Golden Globe con un vestito ricoperto di… vagine. In una serata piena zeppa di star di Hollywood, agghindate di tutto punto, Gillian si è fatta realizzare un vestito alquanto evocativo. Il riferimento non è stato subito chiaro a tutti ma, una volta scoperto il significato nascosto, lo zoom sul tessuto è arrivato a stretto giro.

La svolta hot di Gillian Anderson

Sometimes you just need a sausage to go with your yoni dress. “A volte hai bisogno di una salsiccia da abbinare al tuo abito con la vagina” scrive Gillian Anderson su Instagram, nel pubblicare uno scatto dall’hotel dove mangia appunto una salsiccia. Il doppiosenso a chiaro sfondo sessuale diverte molto i follower. La parola “yoni”, usata dall’attrice nel suo post, è il termine sanscrito per indicare i genitali femminili e il riferimento non è casuale. Negli ultimi anni la Anderson è infatti tornata alla ribalta per il suo ruolo nella serie cult Sex Education. Sul piccolo schermo interpreta Jean Milburn, terapista sessuale in un paesino inglese, e indovinate come chiama la vulva, puntata dopo puntata? Non solo tv, da un po’ la star cavalca l’onda hot anche per altri progetti. In primavera infatti ha lanciato la sua linea di bevande analcoliche. Il nome? G Spot.

Le yoni sulla gonna

Eterea, elegante, inarrivabile: così è apparsa Gillian Anderson al suo arrivo sul red carpet dei Golden Globe. L’attrice era una visione in un abito color crema custom made di Gabriela Hearst. Corpetto smanicato e gonna ampia lavorata per l’esclusivo modello, perfetto per una serata tanto importante. Più che il sapiente ricamo sulla seta è saltato all’occhio l’orlo sdrucito e invece era il caso di concentrarsi proprio sui disegni riprodotti sul tessuto. L’ispirazione è floreale, le vagine sul long dress richiamano la forma delle peonie. “Ci sono un sacco di yoni sul mio vestito” ha dichiarato l’attrice a British Vogue, aggiungendo che “ci sono volute circa tre ore e mezzo di lavoro per ogni yoni e ce ne sono molte”. In un tripudio di allusioni sessuali, la stilista ha definito la Anderson “vulvaliciously chic’.

Il messaggio per le donne

Sebbene la stessa Gillian Anderson abbia scelto un approccio ironico e divertente per descrivere, con termini e immagini, il suo abito, il look ha anche un significato più profondo. Questo è stato infatti il suo modo di prendere posizione contro le restrizioni ai diritti femminili. L’averlo fatto nel corso di un evento tanto importante, i Golden Globe, dà maggior risalto al suo messaggio. La mise, chic ma allusiva, era completata da una borsa argento a forma di mezzaluna di Aquazzura, lo stesso brand dei sandali. E’ impossibile non notare i gioielli preziosissimi, firmati Chopard. Sbricia nella gallery i dettagli “intimi” dell’outfit di Gillian.

Related Posts