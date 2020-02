La figlia di Jude Law è cresciuta: Iris fa festa con il seno in vista

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy un voto al colore Come lo indossa Adatto per questa occasione 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Jude Law è un sex-symbol che negli ultimi due decenni ha fatto strage di cuori, famosi e non famosi. Dalla travagliata storia con Sienna Miller, conosciuta sul set di Alfie (film dove interpretava, neanche a farlo apposta, un donnaiolo narcisista) alla relazione con la baby-sitter fino ai rapporti con varie modelle. Insomma, Jude negli anni si è dato da fare e ha lasciato sul suo cammino da sciupafemmine anche cinque figli, tre dei quali avuti dalla prima moglie Sadie Frost. E’ proprio su uno di questi che ci concentriamo: Iris Law.

La carriera di modella

Balzata tristemente agli onori della cronaca a soli due anni per aver ingoiato una pasticca di ecstasy trovata sul pavimento mentre era a una festa con la madre, ora Iris Law è cresciuta. Con gli occhi del padre e un corpo perfetto, a 19 anni Iris può già vantare una discreta carriera come modella. Testimonial per Burberry e Calvin Klein, la ragazza è anche un’affermata festaiola londinese, così come fu il celebre genitore prima di lei.

Al party si vede tutto!

Durante la London Fashion Week, Iris Law ha partecipato all’esclusivo evento organizzato da Love Magazine. Tenuta stretta dal fidanzato, il modello Jyrrel Roberts, Iris ha trovato comunque il modo di divertirsi… e di svestirsi. Per l’occasione la Law ha optato per un completo multicolor di Mugler decisamente rivelatore. Piccolissima e molto aderente la minigonna, con degli sbuffi laterali. Il body invece è sì a maniche lunghe ma completamente trasparente. Complice il freddo inglese, i capezzoli di Iris spuntano birichini dal tessuto.

In taxi mostra anche le gambe

Sandali neon in plastica, capelli raccolti e trucco lucido completano l’outfit di Iris Law che per la strada scappa dai fan che le chiedono un selfie. Alla fine, stremata dal party e, forse, con qualche goccino di troppo, si adagia sul sedile del taxi e, oltre al seno, mette in mostra anche le gambe a favore di paparazzo. Con il suo dna, Iris ha già capito benissimo come attirare l’attenzione dei media e far parlare di sé.

