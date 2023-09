Tagliali un po’, Kate! La Middleton con le lunghissime onde morbide

In visita in carcere la principessa del Galles ha mostrato la nuova acconciatura... e due dita fasciate

Settembre, si sa, è un mese di cambiamento. Dopo l’estate, con le sue giornate soleggiate, il ritmo più lento, il caldo sulla pelle, si riprendono le attività a pieno ritmo. Per segnare questo passaggio importante e ricominciare al meglio, sono molte le persone che modificano qualcosa nel proprio stile… Kate Middleton compresa. La principessa del Galles si è presentata a un evento ufficiale con un nuovo hairstyle, che ha fatto subito il giro del mondo.

Tutta boccoli

E’ una sirena – Sembra uscita da una puntata di Charlie’s Angels – Domani vado dal parrucchiere, li voglio così! I commenti di approvazione sul look di Kate Middleton non si sono fatti attendere. La principessa ha sfoggiato la nuova chioma in occasione di una visita alla prigione di addestramento e reinsediamento maschile High Down Prison, a Sutton. Kate è arrivata sorridente come sempre, agitando la chioma al vento. Uno stile anni Settanta il suo, dal sapore vintage. I capelli, lunghissimi, sono acconciati in morbide onde, con una frangia a tendina che le incornicia il volto. E’ più dolce anche la tonalità scelta. Solo pochi giorni fa, il 9 settembre, la Middleton era sugli spalti per una partita di rugby: lì le ciocche erano monotonali e color cioccolato, adesso hanno sfumature calde, che ricordano il miele. Tra tante lodi, non manca ovviamente qualche critica: odio questi capelli – sono davvero troppo lunghi – taglia, taglia – esagerata, si legge sui social.

Principessa in pantaloni

Il nuovo colore di capelli di Kate Middleton, fresco e giocoso, esalta la sua abbronzatura estiva. In quanto a look però la principessa del Galles ha fatto una scelta più seria e rigorosa, per la sua visita in prigione. Secondo gli esperti della Royal Family, la Middleton preferisce sempre i pantaloni alla gonna. I tailleur la farebbero sentire più a suo agio, più libera di muoversi ed esprimersi. Del resto, i suoi abitini svolazzanti hanno causato più di un imbarazzo negli anni. A Sutton Kate ha optato per un completo blu navy di Alexander McQueen, abbinato a una t-shirt bianca e a un paio di pump in camoscio di Gianvito Rossi, dal tacco alto. Una power suit che svela un potere in crescita: la principessa del Galles ricoprirà infatti ruoli sempre più importanti.

Le dita fasciate

In carcere Kate Middleton ha simulato l’esperienza di visita delle famiglie dei detenuti, tra cui la perquisizione. Si è poi intrattenuta con i responsabili della struttura e ha visitato alcuni locali. Se i suoi capelli sono il dettaglio che più ha catturato l’attenzione, tra un gesto e l’altro, anche le mani di Kate erano in primo piano. Due dita della principessa del Galles, l’indice e il medio, erano avvolte da cerotti color carne. Lei ha prontamente smorzato la preoccupazione dei presenti. “Colpa mia, stavo saltando sul tappeto elastico”, ha dichiarato, senza aggiungere particolari. E’ probabile che la reale si stesse divertendo con i suoi tre bambini, un tenero particolare che ha mandato i fan della Royal Family in visibilio. Mamma, moglie, lavoratrice: cosa non sa fare la Middleton?

Related Posts