Kate Middleton rugbista per un giorno: che fisico!

Look sportivo per la principessa del Galles, che in campo viene anche "sgridata"

C’è qualcosa che Kate Middleton non sa fare? A guardare gli scatti dell’ultimo impegno pubblico della principessa del Galles verrebbe da dire di no. Questa volta Kate si è diretta a Maidenhead, vicino a Londra, per giocare a rugby. La classe che la contraddistingue non le è mancata nemmeno in questa occasione… e nemmeno la competitività per cui è famosa.

Principessa rugbista

Kate Middleton ama praticare sport e i risultati si vedono: snella e tonica, vanta un fisico da urlo. Nel suo privato la principessa del Galles dedica sicuramente del tempo al fitness ma il suo impegno ufficiale in questo ambito ruota anche intorno alla sensibilizzazione su temi importanti. La Middleton è patronessa della Rugby Football Union dal 2020, da quando il cognato, il principe Harry, ha rinunciato al titolo di senior royal. Spesso si è fatta vedere allo stadio a fare il tifo ma, adesso, ha deciso di scendere in campo, letteralmente. In questa occasione, Kate si è fatta portavoce della campagna Shaping Up, sottolineando quanto l’appartenenza a una squadra possa essere di aiuto per la salute psicofisica di bambini e ragazzi.

Kate la competitiva

L’abbiamo vista sfidare (e vincere, nonostante i tacchi alti) il marito William alla cyclette, cimentarsi nel running e perfino “salterellare” ai Giochi del Commonwealth: quando c’è da praticare sport Kate Middleton è sempre disponibile. Con la palla ovale in mano non si è risparmiata, dando ancora una volta prova della sua fame di vittoria. Nel corso della partita di rugby Kate si è fatta prendere un po’ troppo la mano, iniziando a correre con lo scopo di fare meta. “In questa partita si cammina solo”, le ha ricordato qualcuno sul campo. “Mi spiace, mi spiace”, ha ribattuto la principessa del Galles che, a fine match, ha ammesso senza vergogna di aver fato fatica a trattenersi, data la voglia di primeggiare che la contraddistingue.

Il look sportivo

Solo pochi giorni fa Kate Middleton ha partecipato al royal wrdding di Al Hussein di Giordania con Rajwa al Saif: splendida e regale, ha ammaliato con un abito rosa. Per la partita di rugby ha decisamente cambiato registro. Del resto ogni occasione ha il suo look e la principessa del Galles ha fatto il pieno di consensi anche questa volta. I pantaloni blu della tuta, firmati Sweaty Betty, sottolineavano i muscoli a ogni movimento. La Middleton indossava ovviamente la maglia di allenamento dell’England Rugby, con la famosa rosa Tudor, il fiore simbolo dell’Inghilterra (l’aveva anche all’Incoronazione di Carlo III), sul petto. Comodità ai piedi, con un paio di sneakers bianche di Lululemon. Coda alta e trucco minimal completavano l’outfit da partita: non si sa chi abbia vinto ma, in quanto a stile, Kate ha meritato il primo posto!

