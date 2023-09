Dai lustrini di Selena Gomez a Shakira metallica: i look ai Video Music Awards

Gli Mtv VMA sono la cerimonia di premiazione più eccentrica che ci sia. Agli award, organizzati annualmente dal network musicale, si onorano i migliori artisti e i loro videoclip. I cantanti di mezzo mondo fanno a gara per il Moonman, l’ambita statuetta, divertente e ormai iconica. Performance accattivanti, gag sul palco e… outfit da far girare la testa. Ecco come si sono presentate le star sul red carpet dell’edizione 2023.

Nero protagonista

Che vanto nazionale, i Maneskin! C’era grande attesa per la loro partecipazione ai Video Music Awards: la band ha vinto nella categoria “Best Rock” grazie al brano The Loneliest. I quattro italiani hanno posato sul red carpet con un look total black che incarna appieno il loro stile. Negli outfit Rick Owens si sono fatti guardare, tra la gonna e il petto nudo di Damiano David, lo spacco inguinale di Victoria De Angelis e i capelli lunghi e biondissimi di Ethan Torchio. Il nero è protagonista agli Mtv VMA 2023. Megan Thee Stallion è sensuale con un abito steccato e rivelatore di Brandon Blackwood mentre Demi Lovato preferisce la pelle, la sua giacca ha spalle esagerate. La più elegante è Charli D’Amelio, con un long dress bordato di bianco, firmato Shushu/Tong. E poi c’è Taylor Swift, trionfatrice indiscussa, con nove award su undici nomination: perfetta in Versace.

Star con le paillettes

Lustrini e luccichii non mancano agli Mtv VMA 2023, com’è giusto che sia. Lo scopo è catturare l’attenzione e le star sanno come fare. In un anno per lei esplosivo, tra il divorzio e la ritrovata carriera planetaria, Shakira si è assicurata di avere tutti gli occhi addosso: il suo abito oro (scopri il brand nella gallery) fascia le forme della colombiana e mostra la schiena nuda. Nel vestito argento di Ludovic de Saint Sernin che aderisce perfettamente al corpo Olivia Rodrigo è una visione: sul tessuto ci sono oltre 150mila cristalli. Outfit accattivante per Selena Gomez, in Oscar de la Renta: il busto della cantante è avvolto da fiori di perline rosse mentre sulle gambe corrono delle liane lunghe fino a piedi.

Le più sexy

Dove, se non agli Mtv VMA, si può osare con l’abbigliamento? Le protagoniste femminili hanno dato il massimo in quanto a sex appeal. Doja Cat ama giocare con la moda e il suo abito lascia davvero poco all’immaginazione: il modello bianco a ragnatela di Monse svela i capezzoli e gli slip beige. Un ragno gioiello si arrampica sull’orecchio della cantante, che sembra già pronta per Halloween. Nude look anche per Emily Ratajkowski, che esibisce lembi di pelle. Realizzato da Dilara Findikoglu, l’abito di Cardi B è interamente ricoperto di chiodi e pezzi metallici. Lei però abbassa troppo la scollatura, mostrando in parte il seno. E Nicki Minaj? E’ una sposa rosa (e trasparente) nei pizzi Dolce&Gabbana: guarda tutti gli outfit nella gallery.

