Kate Middleton in tuta vince la gara di stile sporty-chic

Sono giorni caldi per la famiglia reale britannica. La crescente paura della diffusione del coronavirus in Europa sta interessando anche il Regno Unito e non ha risparmiato la royal family. E’ fresca di queste ore la notizia dell’allontanamento di quattro alunni dalla Thomas’s Battersea School, la prestigiosa scuola londinese frequentata dai principini George e Charlotte, figli di William e Kate Middleton. I piccoli mandati a casa potrebbero aver contratto l’infezione e la chiusura temporanea della struttura si annuncia imminente.

Come se non bastasse, oltre al caos causato dal virus, anche Harry è tornato in UK, precisamente in Scozia. Mentre il figlio di Carlo e Diana ha già iniziato a svolgere gli ultimi impegni ufficiali prima dell’addio al suo ruolo di senior royal, la moglie Meghan Markle è rimasta in Canada insieme al piccolo Archie. La duchessa di Sussex però raggiungerà tra pochi giorni il marito, ci sono infatti molti appuntamenti stabiliti da mesi a cui è obbligata a prendere parte, secondo gli accordi stipulati con la regina Elisabetta durante le infuocate settimane dello scandalo #Megxit.

Pare che i sudditi abbiano voglia di rivedere Meghan Markle tanta quanta ne abbiano di fronteggiare un’emergenza da coronavirus. Insomma, nel periodo oltreoceano il consenso nei confronti dell’attrice non è di certo cresciuto. In tutto questo malcontento c’è una persona che sta vivendo un momento di gloria: Kate Middleton.

La duchessa di Cambridge è sempre più amata dal popolo per la sua umiltà, gentilezza e disponibilità. In occasione di un evento sportivo organizzato da SportsAid, Kate Middleton ha sfoderato anche il suo lato atletico. In quanto madrina dell’organizzazione, Kate ha sottolineato l’importanza del ruolo dei genitori per un sereno approccio allo sport dei figli.

Con il suo fisico esile ma allenato, Kate Middleton non si è risparmiata, cimentandosi in una corsa e nel taekwondo. I ben informati riferiscono quanto la duchessa sia competitiva e come si cimenti in prove fisiche anche con il marito William. Attenta come sempre al look, Kate ha optato per un paio di comode sneakers di Marks & Spencer, lasciando per una volta a casa i tacchi. Il suo outfit total green era composto da un maglioncino di Mango e da un paio di pantaloni larghi di Zara. Un colore non casuale, un verde speranza… nella speranza di vincere la gara.

