Lo shopping di Natale dei vip è all’insegna del lusso

C’è un posto dove molti vip (e comuni mortali) si ritrovano in queste settimane. Quale? Il centro di Milano. Il motivo? La corsa frenetica ai regali di Natale. Il dono perfetto richiede tempo e i giorni stringono, ecco che così tante star si riversano nelle boutique del centro per un po’ di shopping. C’è chi compra per i propri cari e chi si concede un pensiero per sé. Il comune denominatore è però solo uno: il lusso.

Tutte da Re Giorgio

Sono ben tre le vip che hanno scelto Giorgio Armani per i loro acquisti. Mamma da poco, Cristiana Capotondi si è concessa un’incursione fashion nella boutique milanese dello stilista. L’attrice è stata fotografata mentre passeggiava per strada con un voluminoso sacchetto. Stessa boutique per Emma Marrone che, in compagnia di un’amica, ha provato a passare in incognito con un paio di occhiali scuri. Il suo look casual e firmato, con stivali Dr. Martens e borsa Louis Vuitton, non passa però inosservato. E poi c’è Michelle Hunziker, che da Re Giorgio ci è andata per il fitting di un progetto ancora top secret. Che vestiti avrà scelto?

Shopping formato famiglia

Shopping di coppia per Anna Valle e Costanza Caracciolo. La prima è stata pizzicata nella boutique di Prada insieme al marito, l’avvocato Ulisse Lendaro mentre la seconda ha passeggiato per le vie del centro insieme al suo Bobo Vieri. Per Serena Autieri invece lo shopping è una questione di famiglia. L’attrice ha passato diverse ore nel negozio Moorer insieme al marito e alla figlia: i tre sono riemersi con tantissime borse, sicuramente piene di caldi piumini del brand veronese.

Borghi sexy in vetrina

Sempre più attenti al look e all’aspetto fisico, gli uomini non disdegnano certo lo shopping. Alessandro Borghi ha passato un pomeriggio nello store di Gucci, brand a cui si affida per le occasioni importanti. L’attore ha provato diversi capi, compresi quelli dell’esclusiva capsule con Adidas. Tra una felpa e un giubbotto, Alessandro ha regalato un siparietto sexy dalle vetrine. Nel togliersi la t-shirt ha infatti mostrato gli addominali scolpiti e i tatuaggi. E chi ci pensa più ai regali di Natale? Sbircia Borghi e tutte le altre star nella gallery.

