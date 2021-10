I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Le italiane tra nero e colore

Per il mese di ottobre iniziamo dai look delle star della nostra tv. Minidress total black per Belen Rodriguez e Elisabetta Canalis. A Tu si que vales l’argentina era uno splendore in un abitino Area arricchito da fiocchi in swarovski sulle spalline mentre a Le Iene l’ex velina ha puntato sulle asimmetrie di Saint Laurent. Alessandra Amoroso in Philosophy ha smorzato il nero con il tartan. Sono completamente diversi ma ugualmente sexy i due outfit sfoggiati da Raffaela Fico e Sophie Codegoni al Gf Vip: tuta in velluto rosso con piume per la prima, tagli provocanti sul décolleté per la seconda. E’ romanticissima Sofia Scalia, del duo Me Contro Te. Con un abito rosa di Rinascimento la youtuber ha detto sì alla proposta di nozze del fidanzato e collega Luigi Calagna.

I look fantasiosi delle star straniere

Nei look delle star straniere dominano invece colore e fantasia. Cappotto fucsia per la top Elsa Hosk, che mangia un gelato per le strade di Los Angeles. Cuori per Gigi Hadid, anche se in realtà ora il suo di cuore è spezzato (leggi QUI i dettagli sulla fine della sua relazione). Rita Ora opta per un top e una gonna verde di Herve Leger: nello shooting la cantante è perfettamente in pendant con il fogliame alle sue spalle. Colori autunnali per Reese Witherspoon, splendida nel giardino di casa nei fiorellini di Draper James. La più brillante è Anya Taylor-Joy, una visione oro sul red carpet. Scopri i look di ottobre delle star nella nostra gallery. Non ti bastano? Sbircia cosa pubblichiamo su Instagram!

Related Posts