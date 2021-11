Jill Biden porta colore e fantasia in Italia e dal Papa… graffia!

La First Lady americana a Roma per il G20 stupisce tra tonalità accese, fiori e paillettes ma boicotta il Made in Italy

Jill Biden è partita da Washington con un outfit dai toni scuri: abito blu di Gabriela Hearst, stivaletti in camoscio alla caviglia, giacca gessata. Gli unici vezzi erano una sciarpa multicolor e una simpatica cintura di Claris Virot con un grande scarabeo come fibbia. Una volta arrivata a Roma però la First Lady ha dato via libera alla fantasia in fatto di outfit.

La First Lady italoamericana

A seguito del marito Joe Biden in occasione del G20 di Roma, Jill Biden non poteva essere più felice del suo tour nel Belpaese. Lei che è la prima First Lady italoamericana alla Casa Bianca ci ha tenuto a ribadire più volte quanto sia legata all’Italia. Non sono mancati gli aneddoti sulla sua infanzia, come quando da bambina faceva visita ai nonni, partiti anni prima da un paesino vicino a Messina, per un pranzo della domenica all’insegna del cibo tricolore. Allegra e sorridente, Jill ha tradotto la sua gioia anche nei look scelti per questi giorni di viaggio. Non è però sfuggito un particolare, che fa portato anche a qualche critica: a parte un foulard di Salvatore Ferragamo, la Biden non ha indossato Made in Italy. Non che fosse obbligata a farlo ma, data la nostra tradizione in fatto di moda, un tributo sarebbe stato ben accetto.

Tra rosso e fiori

All’arrivo nella notte di Fiumicino a bordo dell’Air Force One, Jill Biden ha catturato l’attenzione con un cappotto rosso fuoco, abbinato a un paio di pump di Marion Parke nella stessa tonalità. Da lì è stato un crescendo di fantasie e nuance accese. In visita a Roma insieme alle altre First Lady, tra cui Brigitte Macron e Carrie Symonds, la Biden ha optato per i fiori, con due splendidi abiti di Oscar De La Renta. Non è mancato un tocco di oro, con un abito in maglia dalla gonna a ruota di St. John, sfoggiato con grazia al pranzo tra signore a Villa Doria Pamphilj.

Maculata per Papa Francesco

I due look più scenografici di Jill Biden sono stati però indossati in occasione dell’incontro con Papa Francesco e della cena dei leader mondiali. Per un meeting privato a Palazzo Chigi con Mario e Serena Draghi e successivamente per l’incontro papale in Vaticano, Jill non si è risparmiata in quanto a fantasie. Con un tailleur maculato di Adam Lippes ha fatto il pieno di consensi. Una stampa insolita e altrettanto audace per una donna che ama stupire. In serata insieme ai Draghi e ai Mattarella, la First Lady era una visione in un tubino lilla ricoperto di paillettes. Il vestito, firmato Ralph Lauren, fasciava le forme della Biden, mano nella mano al marito.

A Napoli fa ravioli

Finiti gli impegni nella capitale, Jill Biden si è spostata a Napoli, dove ha visitato le scuole della base militare americana. Qui, con un vestito bianco di Akris, è stata accolta a gran voce dal coro e ha poi preparato dei ravioli con gli studenti nella cucina dell’istituto. Lei, che di mestiere faceva l’insegnante, ha ammesso di sentirsi a casa. Tanti impegni, tanti look, tutti riusciti. Scoprili nella gallery.

