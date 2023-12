Travis Barker vende (per migliaia di dollari) i suoi indumenti insanguinati

Quando si parla di memorabilia, ovvero gli oggetti appartenuti a un personaggio famoso o legali a un evento storico, i fan non conoscono limiti in quanto a spesa. Travis Barker ha venduto gli oggetti del tour con i Blink-182 a cifre esorbitanti. Il particolare? Sono intrisi di sangue del musicista.

Il bebè di Travis e Kourtney

C’era grande attesa per il tour del Blink-182. La band punk-rock di San Diego ha girato il mondo, facendo tremare i palazzetti con le famose hit. Alla batteria, da tre decenni, c’è Travis Barker. Il musicista, molto conosciuto nell’ambiente, è balzato agli onori della cronaca rosa nella primavera del 2021, quando ha confermato la sua love story con Kourtney Kardashian. I due si conoscevano da molti anni ma l’amore è nato gradualmente. La passione coinvolgente dei Kravis li ha portati alle nozze (ben tre cerimonie!) mentre, a novembre 2023, Travis e Kourtney hanno potuto coronare il loro sogno di diventare genitori. La gravidanza della Kardashian è stata ovviamente molto social ma ancora non si sono viste immagini del piccolo Rocky.

L’insolita vendita

Il bimbo è nato proprio nelle settimane in cui i Blink-182 stavano finendo il loro tour mondiale. Un paio di date sono anche state rimandate, Travis è dovuto infatti rientrare in fretta e furia a Los Angeles per assistere la moglie con alcune complicanze legate alla gravidanza. Acqua passata, ora la famiglia sorride con il nuovo arrivato. A casa per riprendersi delle fatiche dei concerti, Travis Barker ha deciso si mettere in vendita una serie di articoli che ha indossato sul palco. Lui, che si dimena alla batteria, pubblica spesso le immagini, abbastanza truci, delle dita ferite e delle mani insanguinate, messe a dura prova dallo strumento.

Jeans, sneakers e bacchette

Chi comprerebbe mai un paio di calzoni inzuppati di sangue? E delle sneakers? E un paio di bacchette per batteria? Moltissime persone, a quanto pare. I prodotti di Travis Barker, messi in vendita sul suo sito, sono andati sold-out molto velocemente. “Questa è la tua occasione unica nella vita di possedere un paio di pantaloni di Travis intrisi di sangue indossati il 16 ottobre 2023 a Manchester, nel Regno Unito, durante il suo tour mondiale del 2023” si legge nella descrizione dell’articolo. I pants in questione, firmati Junya Watanabe MAN x Dickies 874 (400 euro), sono stati venduti online per 6mila dollari. Anche le scarpe da tennis, le Vans Vault x Mastermind World (120 euro), hanno fatto un grande incasso: 4mila dollari. 1.500 dollari per le bacchette e stessa cifra per il piatto della batteria schizzato di rosso. Pezzi unici, che vengono spediti in una teca trasparente da collezione.

Kourtney e Travis: passione sangue

L’interesse di Travis Barker per il sangue non è una novità. Questa passione sembra aver contagiato anche Kourtney Kardashian. Nel 2022, in occasione dell’addio al nubilato congiunto, i due hanno creato nella loro residenza un’ambientazione un po’ vampiresca. I drink rossi, la borsetta della sposa a forma di cuore (l’organo, non il disegno che tutti siamo abituati a riprodurre fin da piccoli), gli outfit total black: un bachelorette party alquanto spettrale. Sul tavolo non erano passate inosservate delle fialette con un liquido misterioso. “La cena più romantica con un tocco di Dracula” aveva scritto Kourtney su Instagram. Molti ospiti hanno affermato come gli sposi abbiano bevuto il sangue reciproco. Adesso Travis si è messo a vendere gli articoli insanguinati: guarda tutto nella gallery.

