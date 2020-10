Costanza Caracciolo mamma fashion e affettuosa a passeggio con la figlia

In giro per Milano con la piccola Stella e un'amica, l'ex Velina sfoggia un look casual (ma la borsa è firmatissima)

Showgirl, modella, influencer, conduttrice, attrice. Costanza Caracciolo ha appena 30 anni ma ha già una carriera degna di nota. Da quando nell’estate del 2018 ha partecipato al programma Veline di Canale 5 (vincendo quell’edizione insieme a Federica Nargi), la bionda siciliana è diventata un punto fisso del panorama televisivo italiano. Prima le quattro stagioni consecutive di Striscia la Notizia, poi una serie di altri show tv, da Pechino Express a Tiki Taka. Non sono mancate le copertine dei giornali e le campagne pubblicitarie, Costy ha infatti prestato più volte il suo volto come testimonial.

Per quanto riguarda l’amore, Costanza Caracciolo ha rispettato appieno il famoso binomio Velina-calciatore. Dopo una storia di due anni con l’attore Primo Reggiani infatti la Caracciolo ha iniziato a frequentare Christian Vieri. La showgirl e l’ex attaccante della Serie A fanno coppia fissa dal 2017 e il 18 marzo 2019 si sono sposati civilmente a Milano. Al di là dell’ufficializzazione della loro unione, i due hanno suggellato il loro legame con la nascita di due bambine, Stella e Isabel.

E’ proprio insieme alla primogenita Stella che Costanza Caracciolo è stata paparazzata in giro per Milano. A passeggio per le vie del centro insieme a un’amica, anch’essa con pargolo al seguito, Costy si è soffermata a guardare le vetrine dei top brand, tra una chiacchiera e l’altra. Per lei un look casual composto da jeans Diesel, top e gilet Zara, stivaletto con tacco e la borsa Niki di Saint Laurent. La sua bimba invece, con una giacca e delle sneakers rosa, è perfettamente abbinata alla cappottina del passeggino Bugaboo. Un pomeriggio mamma-figlia modaiolo e dolcissimo.

