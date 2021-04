Voglia d’estate, le vip sono già in costume

Sognano le onde del mare che bagnano i piedi, il sole caldo che bacia la pelle e la brezza leggera che la accarezza, le lunghe giornate distese sulla spiaggia e il profumo di crema solare. Sfortunatamente, per l’inizio ufficiale dell’estate bisognerà aspettare ancora un po’. Le vip però non si rassegnano alla lunga attesa e, tra chi parte per mete esotiche e chi approfitta delle belle giornate sul balcone, sfoggiano bikini mozzafiato. La prova costume è già iniziata.

Le più impazienti sono già al mare

Chi non ha saputo resistere ad aspettare i mesi estivi, è partita in anticipo verso i lidi assolati. Belen Rodriguez ha raggiunto le Maldive con Antonino Spinalbese , relax al sole e molti scatti con i bikini Me Fui. In costume la bella argentina sfoggia curve mozzafiato e un pancione che lievita. Soleil Sorgè invece è in Repubblica Dominicana, anche lei in due pezzi striminziti mostra le forme perfette sotto il sole bollente.

Il costume preferito? Quello dai colori accesi

Ma anche chi è restata a casa ha saputo creare l’occasione giusta per sfoggiare le curve mettendosi in costume. Cecilia Rodriguez in posa davanti allo specchio e improvvisa uno shooting in bikini color lime. I colori vivaci e accesi sono i preferiti dalle vip per la prossima stagione. Lo dimostra anche Matilde Brandi, che sul balcone si gode i primi raggi di sole con un due pezzi verde smeraldo Miss Bikini. Paola Caruso, alle terme con il suo nuovo fidanzato Dario Socci e il figlio Michelino, passa dal rosso in tinta unita a una fantasia sui toni del giallo e del blu per esaltare le sue forme da pin up.

I modelli per farsi notare

Aurora Ramazzotti indossa l’intero a fiori Gucci come se fosse un body. Elisabetta Canalis va sul sicuro e sceglie un costume con il classico reggiseno a triangolo dai colori tenui che lascia tanta pelle scoperta e minimizza il rischio di segni sull’abbronzatura. Georgina Rodriguez invece preferisce un monospalla Effek con slip a vita alta e giochi di rouches e fantasie. Madalina Ghenea brilla nel suo bikini di paillettes Cotazur, con il top che sottolinea la forma del seno e gli slip sgambatissimi che esaltano i fianchi. Ognuna punta su una strategia diversa, ma tutte mirano a farsi notare.

Prova costume superata? Secondo noi sì, sfogliate la gallery e giudicate anche voi…

