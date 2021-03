La primavera esplode sugli outfit delle vip

La tanto attesa primavera è finalmente arrivata, ed ha portato con sé una ventata di colore e allegria. Con le belle giornate di sole, gli alberi in fiore e le temperature che si fanno più miti, cresce la voglia di giocare con gli outfit. Anche le vip liberano la voglia di osare, tra chi sceglie nuance delicate e chi tonalità accese, fantasie romantiche oppure accostamenti insoliti.

Tutti i colori della primavera

C’è un arcobaleno di paillettes sul minidress House of Mua Mua di Caterina Balivo. Un abito perfetto per accogliere la primavera: festoso, vivace, allegro proprio come chi lo indossa. Un’esplosione di colori anche per Francesca Chillemi, che non ha paura di osare troppo abbinando la felpa verde fluo a pantaloni rosa shocking e sandali bianchi. Delicata come un bocciolo, invece, è la nuance cipria del tailleur Cannella scelto da Alice Sabatini.

Libero sfogo alla fantasia

Chi dice “primavera” dice “fiori”, come quelli piccolissimi, delicati e romantici che sbocciano sull’abito Levi’s di Clizia Incorvaia. Giulia De Lellis punta su tonalità fresche e tenui e una fantasia super grintosa. Sulla sua camicia di seta Versace, l’animalier si mescola ai fiori e agli intrecci della fantasia barocca tipica della maison.

Per Valentina Ferragni un tripudio di cuori. Non solo quelli social che accompagnano i suoi post, ma anche quelli che si replicano all’infinito sul suo completo giacca e shorts Silvian Heach.

Chi scopre le gambe e chi la pancia

“Col sole in fronte” cresce anche la voglia di spogliarsi e mostrare qualche centimetro di pelle in più. Cecilia Rodriguez punta sulla pancia piattissima, indossando un completo Shein con crop top incrociato e pantaloni a zampa d’elefante. C’è anche Laura Chiatti, che scopre le gambe con shorts in jeans cortissimi e sfrangiati, abbinati all’esclusiva felpa Etro personalizzata e limited edition.

La Marcuzzi vira sul rosa, ma anche l’outfit di primavera di Melissa Satta non può passare inosservato, cercalo nella gallery…

