Lizzo completamente trasparente e a piedi scalzi al party di Cardi B

“Quando sei troppo ubriaca per funzionare alla funzione”, scrive Lizzo su Instagram, come caption di una foto mossa che ben racchiude la sua serata wild. La “funzione” di cui parla la cantante non è certo di tipo religioso, bensì il 29esimo compleanno di Cardi B. Quest’ultima è un’altra che non ama passare inosservata e, al suo party, non è stato ovviamente altrimenti: per lei calze a rete con grossi buchi, culotte nere e un reggiseno lavorato con catene di Laurel DeWitt. Poi però è arrivata l’amica e collega, che le ha rubato tutta la scena.

Il nude look

Irriverente, senza etichette, sfacciata: Lizzo non le manda a dire e rivoluziona i canoni della moda. I suoi outfit hanno fatto discutere ma lei, paladina del body loving, va dritta per la sua strada. Anzi, puntualmente alza il tiro. Per la soirée losangelina, la popstar ha optato per un abito che ha lasciato poco all’immaginazione. Il vestito lilla con applicazioni di cristalli di Matthew Reisman era infatti completamente trasparente. Lei non ci ha pensato nemmeno per un secondo a mascherare il suo corpo formoso, si è invece mostrata con orgoglio. Il seno prorompente era in parte coperto da due copricapezzoli scuri. Smorfie, sorrisi e ammiccamenti hanno completato la sua mise festaiola.

Senza scarpe per strada

Oltre allo scatto mosso dove una Lizzo alticcia, per sua stessa ammissione, guarda dritta nell’obiettivo, la star ha pubblicato una serie di altre immagini con il suo look bollente. Per evitare la censura Instagram tutte le pose sono state sapientemente studiate per evitare di mostrare i capezzoli.

Dal décolleté passiamo ora ai piedi. Al suo arrivo al club infatti Lizzo è stata paparazzata a piedi nudi per la strada ma prima, a casa, aveva immortalato la sua scelta di scarpe per la serata. Due le opzioni, un paio di sandali gioiello e delle comode sneakers argento, entrambe Jimmy Choo. Alla fine però sembra aver preferito il nude look… su tutto il corpo.

