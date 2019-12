Lapo Elkann mette in vendita il guardaroba estroso

Lapo Elkann torna in pista dopo mesi di assenza con un nuovo progetto. Si tratta di un’attività benefica che prende spunto dalla sua esperienza personale. Attraverso la fondazione LAPS (Libera Accademia Progetti Sperimentali), il rampollo di casa Agnelli si batterà contro le dipendenze. Il primo passo di questa battaglia tocca un universo a lui ben noto: la moda.

Lapo Elkann ha effettuato una selezione di capi e accessori provenienti dal suo guardaroba personale che sono stati messi in vendita su Vestiaire Collective: in campo ci sono tutte le sue passioni e le cause di cui si è fatto portabandiera.

Se gli occhiali mimetici della sua azienda Italia Independent sono un classico che potevamo aspettarci, nella selezione non mancano capi dedicati all’Italia e ai motori. Le sneakers Adidas con il tricolore portano il suo nome mentre quelle grigie hanno disegnata una vettura. La felpa Hydrogen porta il marchio della 500 Fiat. Tra le giacche da uomo spicca un blazer con grosse fasce tricolore.

La pelliccia K-Way zebrata ricorda la Juventus, mentre il giubbotto col cravattino sembra più adatto alle feste in barca. Curiosando tra i vestiti estrosi, è facile immaginare Lapo Elkann mentre li indossa in contesti glamour. Il ricavato della vendita andrà alla fondazione LAPS e sarà destinato alla sua causa benefica.

