Laura Chiatti e Marco Bocci, sul red carpet… “saziami di baci”

“Straziami… ma di baci saziami”, scrive Laura Chiatti su Instagram, postando una serie di scatti dove il marito Marco Bocci la bacia con passione sul red carpet. Sono sposati dal 2014, hanno due figli, Enea e Pablo, una miriade di impegni, tra lavoro e famiglia, ma trovano il tempo per stare insieme come coppia. La passione non è certo scemata nel tempo, anzi!

Una famiglia felice

Molto noti nel nostro Paese, Laura Chiatti e Marco Bocci hanno deciso di vivere la quotidianità lontano dai riflettori, per permettere ai figli di avere una vita normale. Sebbene i paparazzi ogni tanto li intercettino, sono principalmente loro, attraverso i rispettivi social, che decidono cosa condividere del loro mondo. Le partite allo stadio, le vacanze, l’intimità casalinga: i Bocci sono una famiglia felice e normale. Ma Laura e Marco sono due grandi attori italiani e tengono fede ai loro appuntamenti di lavoro: sul red carpet i fotografi sono tutti per loro.

Baci focosi

Laura Chiatti e Marco Bocci hanno inanellato una serie di tappeti rossi in queste settimane. L’ultimo, e il più infuocato, con tanto di baci appassionati, è quello per la première milanese del film Strange world – Un mondo misterioso, cartone a cui Bocci presta la voce per uno dei personaggi della versione italiana. Per l’occasione sia Laura che Marco hanno optato per il loro brand di riferimento, Dolce&Gabbana. Cappotto pied-de-poule, jeans e camicia scura per lui, accattivante minidress in vernice nera con maniche a palloncino per lei. Il rossetto rosso e un clutch gialla, sempre del brand, davano un tocco di colore all’outfit della Chiatti.

Sexy in Dolce&Gabbana

L’attrice ha scelto Dolce&Gabbana anche per altri due red carpet ha cui ha partecipato di recente insieme al marito. Per il lancio dell’edizione 2023 del Calendario Pirelli, Laura Chiatti era super sexy con un tuxedo caratterizzato da una giacca cropped, portata con solo il reggiseno. I capelli liscissimi, il trucco dark sugli occhi, una spilla vistosa e due collane che scendevano maliziosamente fino al décolleté completavano il suo look. Sul tappeto rosso per la prima del film Wakanda Forever, Laura ha optato per un sensuale abito nero effetto corsetto, reso graffiante da un paio di sandali leopardati. Marco Bocci al suo fianco era elegante con una camicia in seta bordeaux.

Casual sul treno

Look più rilassato per entrambi per la presentazione del treno Intercity dedicato alla pellicola Strange world – Un mondo misterioso. Total black per Marco Bocci, pantaloni a zampa in velluto, camicia a righe e blazer bianco per Laura Chiatti, che teneva ben salda in mano la Miss Sicily di Dolce&Gabbana. Sbircia i loro outfit abbinati (e il loro affiatamento travolgente) nella gallery.

