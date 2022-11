Ringraziamento, ecco come hanno festeggiato le star (e i loro look)

C’è il Natale, c’è il 4 luglio, c’è il Memorial Day ma negli Stati Uniti nessuna ricorrenza è sentita come il Giorno del Ringraziamento. Il Thanksgiving si celebra ogni quarto giovedì di novembre dal 1621, anno in cui a Plymouth, nel Massachusetts, i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore del buon raccolto. Ai tempi moderni, il presidente a stelle e strisce è solito graziare i tacchini alla Casa Bianca mentre tutti gli altri americani (star comprese) il famoso pennuto… lo mangiano. Ecco come hanno festeggiato i famosi e come si sono vestiti.

I Kardashian in nero

Non abitano alla White House ma in patria i Kardashian-Jenner sono un po’ considerati una famiglia presidenziale. Pacchiani, rumorosi, esibizionisti, sarebbero di certo politici sopra le righe. Che li si odi o li si ami, tutto quello che fanno viene scrutato con curiosità. In occasione del Ringraziamento il clan ha deciso quest’anno di riunirsi a casa di Kylie Jenner. La più giovane e la più ricca tra tutte le sorelle ha organizzato un banchetto degno di un re. Una lunghissima tavolata imbandita con opulenza, tra bicchieri raffinati, ceramiche e fiori sui toni dell’arancione e del marrone. In tavola non è ovviamente mancato il tacchino, come documentato dalla top Kendall Jenner su Instagram. E gli outfit? Tutte hanno scelto il total black, comprese mamma Kris Jenner, military-chic con gli stivali Monolith di Prada, e Kim Kardashian, più sportiva (sicuramente rispetto ai suoi ultimi scatti bollenti) con una felpa nera del suo brand, Skims.

Le star stanno comode

Non sono solo i Kardashian a condividere scatti privati per il Thanksgiving. Hailey Baldwin scrive su Instagram di essere grata per il marito Justin Bieber. I due si sono fatti immortalare nel Giorno del Ringraziamento durante una passeggiata nella natura. Tuta beige con grafiche di Cherry LA per lui, piumino camouflage e comodo skeaners New Balance per lei. Incinta del terzo figlio, Chrissy Teigen, abile cuoca e modella, si rilassa su una sedia dopo le fatiche per la preparazione del pasto sfarzoso. La moglie di John Legend indossa un sensuale abito in sera bianca e dei comodi stivali Ugg.

Paris Hilton al caldo

E poi c’è Paris Hilton che, ha deciso di festeggiare il Thanksgiving in modo insolito. La socialite è sbarcata alle Maldive proprio nel Giorno del Ringraziamento, pronta per godersi una vacanza in uno dei lussuosi hotel di famiglia. La star posa nella piscina privata con un outfit vintage di Dior, composto da bikini e gonnellina svolazzante. Al suo fianco un divertente e colorato gonfiabile a forma di unicorno. Avrà reso grazie per le sue fortune?

Related Posts