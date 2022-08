Le Cagole di Balenciaga, it-bag dell’estate per ragazze… “svampite”

E’ stata Kylie Jenner la prima a mostrare, ancora prima del lancio ufficiale online e nei negozi, l’accattivante Le Cagole di Balenciaga. L’imprenditrice ha ovviamente scelto il modello più lussuoso (5.500 euro), quello con gli strass, in un’accesa tonalità di rosa. Da allora, oltre a una miriade di straniere, anche tantissime famose di casa nostra l’hanno seguita, in un ventaglio di colori e materiali. In fondo era un successo annunciato, questa borsa era destinata a diventare l’accessorio più desiderato dell’estate 2022.

It-bag rivisitata

Secondo il dizionario francese, “cagole” è un termine utilizzato per indicare “una giovane donna estroversa, un po’ svampita e volgare”. Dev’essere così la ragazza che aveva in mente Demna Gvasalia quando ha disegnato questa borsetta. Un modello che è però un rivisitazione dell’iconica Le Dix Motorcycle (ma tutti la chiamavano City) di Balenciaga. Ideata nel 2001 dall’allora stilista della maison Nicolas Ghesquière, era amatissima dai fashionisti di tutto il mondo. La versione 2022 ha la forma di una mezzaluna o di un croissant, si porta in mano o a spalla e vanta un piccolo specchio a forma di cuore per potersi controllare in qualsiasi momento.

Tra strass e colori

Dopo Kylie Jenner, la prima vip nostrana ad avere comprato una borsa Le Cagole è stata Taylor Mega (ne abbiamo parlato QUI), che l’ha voluta uguale a quella dell’imprenditrice americana. Stessa personalizzazione di cristalli ma di colore argento per Chiara Ferragni, che l’ha già indossata in una serie di occasioni mondane. Anche Georgina Rodriguez e Wanda Nara hanno scelto di brillare con il modello luccicoso. Le altre star preferiscono giocare invece con i colori. Lilla per Paola Turani, che l’ha definita “la nuova borsa preferita”. Turchese per Mariasole Pollio, rosa acceso per Francesca Sofia Novello. E Giulia Salemi? Scoprilo nella gallery.

Related Posts Chiara Ferragni mostra il didietro agli hater... e scoppia la polemica Wanda Nara, la vacanza alle Maldive è bollente