Le nozze di Chloe Sevigny, i tre abiti da sposa sono uno più sexy dell’altro

Un longdress vaporoso, un abito di pizzo e una tuta dalle trasparenze hot: look non convenzionali per il matrimonio dell'attrice

MORSO DELLA VIPERA Adatti per questa occasione Pericolosamente sexy Da copiare Mai visti 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

La relazione tra Chloe Sevigny e Sinisa Mackovic ci ha messo un po’ a ingranare ma, una volta scoccata la scintilla, tutto si è messo in moto in fretta. Presentati l’uno all’altra da un’amica comune, sono serviti un paio di incontri fortuiti prima che la loro storia decollasse. Poco dopo lei è rimasta incinta del loro Vanja e, durante la babymoon a Turks and Caicos, Sinisa le ha chiesto di sposarlo (QUI puoi vedere alcuni degli anelli di fidanzamento dei vip).

Chloe Sevigny in nero per le nozze con rito civile nel 2020

Le nozze con rito civile sono avvenute in gran segreto nel 2020, quando l’attrice aveva ancora il pancione. In quell’occasione Chloe Sevigny ha indossato un vestito nero, corto e attillato. Il velo bianco e orlato di pizzo e il bouquet discreto erano gli unici tocchi tradizionali. Il 15 maggio 2022 la coppia ha celebrato in pompa magna le nozze in chiesa e la sposa ha sfoggiato ben tre mise, una più sexy dell’altra.

L’abito per il sì in chiesa, vaporoso e sensuale

Le nozze religiose si sono svolte a Darien, nel Connecticut, dove Chloe Sevigny è nata e dove ha sempre desiderato sposarsi. Prima di scegliere l’abito, la star ha scelto il designer. Sia lei che la sua stylist sono infatti fan di Glenn Martens. “Fortuna ha voluto che fosse stato chiamato a disegnare la collezione couture di Jean Paul Gaultier per la primavera estate 2022″ ha raccontato l’attrice. E così, spulciando tra le proposte, si è innamorata di un vaporoso longdress di tulle trasparente. E’ bastata l’aggiunta dello strascico “tentacolare” e qualche modifica alla scollatura per renderlo il suo perfetto vestito da sposa.

Seta e pizzo per il ricevimento

Per quanto stupendo, il primo look aveva la pecca di essere poco pratico per ballare. “Per fortuna, ho un rapporto di lunga data con il direttore creativo di Loewe“, ha raccontato Chloe Sevigny a Vogue. E così, ecco che per il ricevimento al Waveny Park la maison ha creato su misura per lei un minidress bianco con scollatura quadrata e maniche a sbuffo con drappeggi in seta e pizzo francese chantilly.

Trasparenze hot per il terzo look di Chloe Sevigny

Con il wedding dress per il party nella discoteca di suo fratello, Chloe Sevigny ha letteralmente lasciato tutti a bocca aperta. Ha scelto una sensualissima tuta di pizzo Mugler con bustier trasparente, pantaloni a campana, coprispalle che incorniciava la scollatura audace. Come accessori, bag Self Portrait, scarpe Manolo Blahnik e gioielli presi in prestito da Kentshire, lo stesso brand dell’anello di fidanzamento. Non abiti da sposa convenzionali ma, del resto, convenzionale Chloe non lo è mai stata… Guarda nella gallery i suoi tre look nuziali.

