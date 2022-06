Sopracciglia decolorate, le modelle lanciano il trend beauty

Negli ultimi anni alle sopracciglia è stato attribuito un ruolo fondamentale per la realizzazione del make up e la loro cura si è fatta sempre più importante. Le “linee guida” beauty le volevano folte, scure e curatissime come quelle di Cara Delevigne o Miriam Leone. Da qualche tempo però, complice il fascino esercitato dagli anni Novanta e ultimamente dei Duemila, si iniziano a esplorare nuove strade. L’ultima moda che si sta imponendo ad esempio, tende quasi a cancellarle del tutto con la decolorazione. Non una novità assoluta, ma mai come adesso è una tendenza: complice anche l’exploit del Met Gala.

Le sopracciglia decolorate debuttano in passerella

Le sopracciglia decolorate, o “bleached brow”, sono già state viste negli anni scorsi sui volti delle famose o durante i fashion show. In passato però questa scelta di stile veniva percepita più che altro come un modo per stupire, un look estremo e trasgressivo adatto a pochissime. Pian piano però è diventata un’opzione da tenere seriamente in considerazione. A fare da traino sono le supermodelle, come Gigi e Bella Hadid e Lila Moss che hanno sfoggiato fieramente questo look sulla passarella di Versace durante l’ultima fashion week.

Al Met Gala si detta la tendenza

Se le sorelle Hadid si sono fatte notare durante la Milano Fashion Week, è al Met Gala che la moda delle sopracciglia decolorate è stata consacrata definitivamente. A sancirne il successo è stata Kendall Jenner, che faceva girare la testa con uno scenografico abito Prada (del suo look ne abbiamo parlato QUI). Più del top trasparente, a catalizzare l’attenzione dei flash erano le sue bleached brow. Una scelta insolita per una come lei, che le ha sempre avute ultra bold. Insieme a lei sul red carpet più glamour del mondo c’era anche la modella curvy Precious Lee a portare in scena la stessa scelta beauty.

Ormai la strada è aperta e le sopracciglia decolorate sono destinate a diventare popolarissime, quelle folte e scure hanno le ore contate?

Related Posts