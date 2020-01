Le passioni di Elisa De Panicis sono la moda e… i calciatori

MORSO DELLA VIPERA Pericolosamente sexy Un voto al colore Come lo indossa Adatto per questa occasione 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Elisa De Panicis non è rimasta molto all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ma quel poco è stato già messo a frutto. In primis, un incremento di follower, che comunque erano già tantissimi. E poi una bella immersione nel mondo del gossip, con flirt settimanali veri o presunti. La 27enne è sulla bocca di tutti, soprattutto dopo l’ultima rivelazione di Signorini, che lei però nega.

“Non è mai successo nulla con Maxi Lopez“. La smentita è arrivata ieri a Lookdavip dalla diretta interessata, che ora lo ribadisce anche sui social network. Nessuna storia tra Elisa De Panicis e il calciatore ex di Wanda Nara. Eppure la bomba lanciata durante l’ultima puntata ha avuto strascichi mediatici enormi, nonostante la reazione in studio di Wanda.

La settimana precedente, Alfonso Signorini l’aveva accostata al difensore del Milan, Theo Hernandez. Non solo: sul sito ufficiale del GF Vip c’è scritto “Nel 2016 il suo nome è stato al centro del gossip per un flirt con Cristiano Ronaldo“. Con Maxi Lopez solo un’amicizia, ma la sua passione calcistica è evidente.

Carattere deciso e fisico da modella, Elisa De Panicis è una che sa come catturare l’attenzione. Al GF Vip ha alternato minidress a tailleur scollatissimi e outfit aderenti: dettagli sensuali e vistosi, colori accesi, con un’attitudine da protagonista. Sul suo profilo Instagram le foto sexy non si contano: si tratta soprattutto di ritratti posati, in cui promuove la sua linea di costumi Elisa De Panicis Collection.

Nonostante l’eliminazione, settimana dopo settimana la sua popolarità aumenta: siete pronti per la prossima puntata del reality?

