Wanda Nara al GF Vip scopre il tradimento dell’ex marito

E’ stata una puntata dal finale scoppiettante quella del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera. Il colpo da maestro lo ha infilato Alfonso Signorini quando ha fatto scoprire a Wanda Nara il tradimento del marito ad opera di una delle partecipanti di questa edizione. La “colpevole” è (di nuovo) Elisa De Panicis, modella e influencer tra i primi eliminati di questa edizione. Signorini ha atteso proprio gli ultimi minuti per “infilzare” la sua opinionista.

Mentre Wanda Nara faceva le sue storie su Instagram, Signorini l’ha chiamata in causa: “Tenetevi forte, ho uno scoop, cara la mia Wanda è una cosa che ti riguarda”, ha annunciato Alfonso Signorini più in veste di giornalista di gossip che di conduttore tv. “La nostra Elisa – ha detto Signorini – ha avuto una tresca indovina con chi? Con Maxi Lopez“. Un gelo divertito ha invaso lo studio. Wanda ha subito interrotto il video che stava facendo con smartphone.

Elisa De Panicis, balbettando e ridacchiando, non ha negato la notizia. Il conduttore del Gf Vip ha poi fatto la domanda che tutti, a questo punto, si aspettavano: “Ma questa tresca è avvenuta quando stava ancora con Wanda?”. “Pare di sì”, annuncia trionfante Signorini. Ma la signora Icardi non si è fatta prendere in contropiede. Per questa puntata aveva scelto un outfit in vinile Elisabetta Franchi, scatenando i commenti dei suoi follower, vogliosi di essere dominati da Wanda Nara di latex vestita.

Il colpo di Signorini sembrava aver trasformato la nostra dominatrice in vittima e invece… Wanda Nara ci ha subito riso sopra mostrando le italiche corna simulate con la mano. “Quindi sono cornuta? L’amica di Pupo… cornuta”, ha commentato fintamente affranta. A togliere un po’ le castagne dal fuoco ci ha pensato proprio il collega Pupo che si è “offerto” a Elisa De Panicis. La settimana prima l’influencer era stata accostata al difensore del Milan Theo Hernández, stavolta all’attaccante Maxi Lopez e ora… tocca a Pupo? Il cantante ci ha provato: “Io ho giocato nella nazionale cantanti!”.

