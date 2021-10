Kim Kardashian, Paris Hilton, Chiara Ferragni: le star in total fucsia

Si dice che, a livello psicologico, il fucsia aiuti a combattere lo stress. Una valenza non da poco in un mondo frenetico. Di certo, questo colore frizzante non passa inosservato. E chi vuole essere sempre notato? Le vip, ovviamente. Le star affrontano il grigiore autunnale con la più allegra della tonalità ma non lo fanno con un accessorio discreto, bensì con un total look a tema.

Total pink per Kim e Paris

La regina indiscussa del fucsia è senza dubbio Kim Kardashian. L’imprenditrice americana fa tutto in grande stile ed è così anche con il color-block nel look. Sono settimane che Kim si fa fotografare con tutine aderenti, cappotti over e accessori di velluto, tutti rigorosamente declinati in questa tonalità e firmati da Balenciaga. Un’altra star planetaria, Paris Hilton, è invece pronta a sposarsi. L’ereditiera ha festeggiato a Las Vegas il suo addio al nubilato, indossando, tra gli altri, un abitino aderente da Barbie.

Le italiane in fucsia

Passando alle star di casa nostra, come non citare Chiara Ferragni? L’influencer è volata a Londra per un impegno di lavoro e, per l’occasione, si è presentata con un tailleur fucsia di Chiara Ferragni Collection, reso ancora più brillante a contrasto con gli accessori neri. Il rosa acceso spopola anche in tv: Elettra Lamborghini sceglie un minidress di Magda Butrym mentre Elisabetta Gregoraci punta sulle paillettes di Elisabetta Franchi. E al GF Vip? Scopri nella gallery come si sono vestite le inquiline.

