Bella Hadid monella sexy con il lato B al vento

Treccine, calzettoni e shorts ridottissimi per la modella pronta per andare in palestra

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Pericolosamente sexy Per tutte le tasche 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Essere sempre in forma perfetta per Bella Hadid è una necessità, e quello con la palestra è un appuntamento a cui non può rinunciare. Per la sua sessione di workout ha scelto un outfit mozzafiato, e i paparazzi che la incontrano a New York non possono fare a meno di scattare all’impazzata. Top e shorts sottolineano le sue forme e lasciano parzialmente scoperto il lato B. Lei ancheggia noncurante come in passerella, saluta un amico e poi sale in auto regalando scorci bollenti.

Bella Hadid scosciata e attillata per la palestra

Per andare a scolpire il fisico, Bella Hadid ha scelto un look da monella sexy. Gli shorts neri Alo Yoga sono cortissimi e, oltre a lasciarle nude le gambe lunghissime, scoprono una bella porzione di lato B che inevitabilmente scatena i flash dei fotografi. I pantaloncini attillati, le treccine e i calzettoni bianchi tirati su contribuiscono a quell’aria birichina con cui la modella è sempre pronta a giocare. Completano la mise di Bella Hadid un paio di occhiali da sole e sneakers Adidas x Prada.

Il drink euforizzante e “benefico”

Per arrivare bella carica in palestra e pronta a darci dentro con l’allenamento, Bella Hadid si tira su con il drink energizzante Kin Euphorics. Si tratta di una bevanda analcolica per adulti che lei stessa ha lanciato sul mercato, e che promette di migliorare la funzione cognitiva e aumentare i livelli di energia. In occasione del suo compleanno, il 9 ottobre, la modella ha lanciato un’iniziativa benefica in collaborazione con la bibita in lattina. Il 10% delle vendite del mese verranno devolute in beneficienza a un’associazione che si occupa della salute mentale delle giovani donne, e lei si è impegnata a raddoppiare di tasca propria la cifra raggiunta.

Non c’è che dire: la Hadid oltre che Bella è anche… buona!

