A 15 anni si è un po’ bambine e un po’ ragazze. Le prime cotte, il corpo che cambia, i look che si evolvono, il desiderio di crescere in fretta unito alla paura di staccarsi dai genitori. Emozioni e sentimenti che provano tutte le giovani donne ma che si fanno forse ulteriormente più intensi se sei l’erede al trono di una delle dinastie più potenti del mondo. Leonor di Spagna è solo un’adolescente ma studia già da regina. Primogenita di Felipe VI e della regina Letizia, un giorno toccherà a lei ereditare il titolo e tutto quello che ne consegue.

Letizia e Sofia in rosa

La famiglia dei reali spagnoli, composta da Felipe, Letizia, Leonor e l’ultimogenita Sofia è molto unita. I quattro presenziano spesso insieme agli incontri ufficiali, dimostrando grande affiatamento. Sorrisi, abbracci e sguardi complici la fanno da padrone negli scatti dei fotografi agli eventi mondani. Questo “protocollo” di amore famigliare è stato pienamente rispettato anche per la consegna delle medaglie al Merito Civile, avvenuta al Palazzo Reale di Madrid. Per conferire le preziose onorificenze, il re si è fatto accompagnare dalle sue tre donne. La regina Letizia era un visione in un abito fucsia di Moisés Nieto. Capelli raccolti e pump beige di Carolina Herrera hanno completato il suo outfit. Rosa anche per l’infanta Sofia, deliziosa con un tubino in tweed e sandali rasoterra.

Leonor tra tacchi e ginocchia sbucciate

Per quanto la madre e la sorella fossero impeccabili, l’attenzione questa volta si è concentrata su Leonor di Spagna. La principessa delle Asturie ha optato per un abito azzurro di Vogana, con motivi arricciati sulle spalle e sul fianco. Già da qualche tempo Leonor indossa scarpe alte per gli appuntamenti istituzionali e questa volta ha decido di calzare lo stesso modello Carolina Herrera di mamma Letizia Ortiz, preferendo però la versione con un tacco più basso. Una volta seduta per seguire la cerimonia l’erede al trono ha mostrato un ginocchio sbucciato, con una crosta evidente. Un giorno Leonor sarà regina ma per ora resta ancora un po’ bambina.

